Μέσι, ο απόστολος του ποδοσφαίρου στις ΗΠΑ

Το ιδιωτικό τζετ του Λιονέλ Μέσι προσγειώθηκε στο μικρό αεροδρόμιο του Φορτ Λόντερντεϊλ, στη Φλόριντα, πολύ κοντά στο γήπεδο «Drive Pink» όπου στο εξής θα δίνει τις υπέροχες ποδοσφαιρικές του παραστάσεις. Ο αργεντινός παγκόσμιος πρωταθλητής, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύζυγό του Αντονέλα Ροκούτσο, τους γιους του Τιάγκο, Ματέο και Τσίρο και τον πατέρα του Χόρχε, κοντοστάθηκε για μερικά δευτερόλεπτα στην κορυφή της σκάλας του αεροσκάφους, παρατηρώντας την πινακίδα την οποία κρατούσε ένας από τους «φαν» του, που είχαν συγκεντρωθεί για να τον υποδεχθούν. Εγραφε «We were waiting for you, Messi-ah».

Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του με την Ιντερ Μαϊάμι, διάρκειας δυόμισι ετών, που θα του αποφέρει 54 εκατ. ευρώ ετησίως, η νέα του ομάδα θα τον παρουσιάσει (την Κυριακή 16/7) στους φιλάθλους και τους εκπροσώπους των media. Το ντεμπούτο της αμερικανικής του καριέρας είναι προγραμματισμένο για την προσεχή Παρασκευή (21/7), στον αγώνα εναντίον της Κρουζ Αζούλ. Σε μια νεοσύστατη διοργάνωση, το Leagues Cup, στην οποία συμμετέχουν ομάδες από τις ΗΠΑ και το Μεξικό. Μια μέρα πριν γίνει γνωστό ότι θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε αυτό το ματς, τα (φθηνότερα) εισιτήρια κόστιζαν 26 ευρώ. Σήμερα διατίθενται προς 293 ευρώ. Ή ακόμη ακριβότερα σε πλατφόρμες μεταπώλησης, που αποτελούν θεσμό στην αμερικάνικη αγορά.

Στη Major League Soccer (MLS) η Ιντερ Μαϊάμι έχει σημειώσει μόλις πέντε νίκες σε 21 παιχνίδια. Βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογικής κατάταξης της Ανατολικής Περιφέρειας, και στην 28η της Λίγκας των 29 ομάδων. Ακόμη και με τον Μέσι στη σύνθεσή της, πολύ δύσκολα θα κάνει πρωταθλητισμό. Αλλά ο στόχος της δεν είναι ο τίτλος του πρωταθλήματος, το οποίο διεξάγεται στα πρότυπα του NBA, δηλαδή με πλέι-οφ και χωρίς να υποβιβάζονται ομάδες, ή να προβιβάζονται κάποιες άλλες από χαμηλότερες κατηγορίες. Η αποστολή του «Pulga» είναι άλλη, ακόμη πιο δύσκολη: να βάλει το δημοφιλέστερο ομαδικό άθλημα του Κόσμου στη ζωή των αμερικανών φιλάθλων.

Ολες οι προηγούμενες ευκαιρίες πήγαν χαμένες. Η επιτυχία της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ στο παρθενικό Παγκόσμιο Κύπελλο του 1930 (κατέκτησε την 3η θέση). Η ιστορική νίκη των ΗΠΑ επί της Αγγλίας στο πρώτο μεταπολεμικό Μουντιάλ, το 1950 στη Βραζιλία, που είχε κάνει παγκόσμιο ντόρο. Η μεταγραφή του Πελέ στην «Κόσμος» της Νέας Υόρκης 25 χρόνια μετά. Εκείνες που ακολούθησαν: του Μπεστ, του Κρόιφ, του Μπεκενμπάουερ, του Γκερντ Μίλερ, του Ανρί, του Ιμπραΐμοβιτς… Η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 1994 στις ΗΠΑ (αν και η πληρότητα των γηπέδων είχε αγγίξει το 100%). Η μεταγραφή του Ντέιβιντ Μπέκαμ στους Λος Αντζελες Γκάλαξι, το 2007. Οσες προσπάθειες κι αν έγιναν, το ποδόσφαιρο δεν κατάφερε να ανταγωνιστεί το φούτμπολ, το μπέιζμπολ, ή το μπάσκετ, σε αυτή τη χώρα με την τεράστια αθλητική βιομηχανία.

Τρία ολόκληρα χρόνια πάλευε ο Χόρχε Μας, ιδιοκτήτης της Ιντερ Μαϊάμι μαζί με τον αδελφό του, Χοσέ, και τον Μπέκαμ, να πείσει τον «Λίο» να παίξει στις ΗΠΑ. Οπως αποκάλυψε στην El Pais, η ιδέα στριφογύριζε στο μυαλό του από το 2019. Μέχρι πριν από λίγο καιρό έμοιαζε ακατόρθωτο, και μάλιστα για ένα club με πενιχρά έσοδα, σε σχέση με εκείνα των μεγάλων συλλόγων της Ευρώπης. Βρήκε, όμως, ισχυρούς οικονομικούς συμπαραστάτες. Την Apple, την Adidas και μια σειρά από χορηγούς. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι και οι αντίπαλοι της Ιντερ Μαϊάμι δεν είχαν αντίρρηση για αυτή τη μεταγραφή, κατά παράβαση του salary cup, δηλαδή των ορίων για τις αμοιβές των παικτών, που ισχύουν στη λίγκα.

Γιατί όλοι αυτοί πιστεύουν ότι ο Μέσι θα καταφέρει να «απογειώσει» το ποδόσφαιρο στις ΗΠΑ; Επειδή, τονίζει το Athletic, ο 36χρονος άσος δεν είναι, απλώς, ένας από τους κορυφαίους αθλητές στην ιστορία των σπορ, αλλά και ένας σελέμπριτι τεράστιας εμβέλειας. Πάνω από την Κιμ Καρντάσιαν, την Μπιγιονσέ, ή οποιονδήποτε σούπερ-σταρ του Χόλιγουντ μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Με 478 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, μόνον ο Κριστιάνο Ρονάλντο τον ξεπερνά (έχει 595 εκατ. followers).

Τη μέρα που ανακοίνωσε στην ισπανική τηλεόραση πως σκοπεύει να συνεχίσει την καριέρα του στη Φλόριντα (7 Ιουνίου), η Ιντερ Μαϊάμι μετρούσε, περίπου, 900.000 ακόλουθους στο Instagram. Μέσα σε 24 ώρες είχαν αυξηθεί σε 4,5 εκατομμύρια. Τώρα ανέρχονται σε 8,6 εκατομμύρια. Μόνο τέσσερα αθλητικά franchise των ΗΠΑ διαθέτουν μεγαλύτερο διαδικτυακό κοινό, και είναι όλα ομάδες του ΝΒΑ: οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, οι Λος Αντζελες Λέικερς, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς και οι Σικάγο Μπουλς. Αδιανόητο, για ένα club που ιδρύθηκε το 2018, έπαιξε το πρώτο του παιχνίδι την 1η Μαρτίου του 2020, και σε κάθε εντός έδρας αγώνα του «κόβει» 12.000-16.000 εισιτήρια.

Αυτές τις μέρες η Ιντερ Μαϊάμι προσθέτει στο γήπεδό της πτυσσόμενες εξέδρες, για να αυξήσει τη χωρητικότητά του. Ολα τα επόμενα παιχνίδια της είναι sold-out, όπως και τα ματς που θα δώσει εκτός έδρας. Η Adidas διπλασίασε το προσωπικό της σε τέσσερα εργοστάσια (Οχάιο, Ιταλία, Νορβηγία, Βιετνάμ), τα οποία λειτουργούν σε 24ωρη βάση, κατασκευάζοντας ροζ και μαύρες φανέλες.

Η Embelex, η εταιρεία που τυπώνει ψηφιακά τα ονόματα και τους αριθμούς στις φανέλες όλων των ομάδων του MLS, της Πρέμιερ Λιγκ και της Λα Λίγκα, εκτιμά ότι η νέα φανέλα του Μέσι θα καταρρίψει με άνεση το ρεκόρ εκείνης που φορούσε στο Παρίσι, η οποία πέρυσι πούλησε 1,2 εκατομμύρια τεμάχια. Η Apple δεν διάλεξε τυχαία τη στιγμή της άφιξής του, για να επενδύσει ένα ιλιγγιώδες ποσό στη μετάδοση των αγώνων του MLS διαδικτυακά και στο συνδρομητικό της κανάλι. Ακόμη δεν κλώτσησε μπάλα, και έχει προκαλέσει αναστάτωση στην αθλητική αγορά.

Θα μένει με την οικογένειά του στο συγκρότημα Regalia, σε ένα πολυεπίπεδο διαμέρισμα με θέα τα σμαραγδένια νερά της Sunny Isles Beach, το οποίο διαθέτει όλες τις ανέσεις και την πολυτέλεια που μπορεί κανείς να φανταστεί, 30 χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδο της ομάδας του. Το γνωρίζει καλά το Μαϊάμι, το «μικρό Μπουένος Αϊρες». Το αγάπησε τόσο πολύ, ώστε αγόρασε σπίτι, χωρίς, βεβαίως, να φαντάζεται ότι κάποτε θα είναι η δουλειά του εκεί. Θα περάσει καλά, όπως στη Βαρκελώνη και το Παρίσι. Τον περιμένει, όμως, και ένα… πολιτισμικό σοκ.

Το μικρό γηπεδάκι της Ιντερ Μαϊάμι, χτισμένο καταμεσής ενός βιομηχανικού πάρκου, σε τίποτα δεν θυμίζει τα μεγαλόπρεπα στάδια στα οποία έχει συνηθίσει να αγωνίζεται. Δεν διαθέτει, καν, αποδυτήρια. Τις μέρες των αγώνων ο Μέσι θα πρέπει να φοράει τα ποδοσφαιρικά του στο παρακείμενο προπονητικό κέντρο της ομάδας, να διασχίζει πεζός ένα πάρκινγκ, στο οποίο κυκλοφορούν φίλαθλοι και δημοσιογράφοι, και να μπαίνει στο γήπεδο από την ίδια θύρα που χρησιμοποιούν οι θεατές. Καμία σχέση με το «Καμπ Νου» ή το «Παρκ ντε Πρενς». Η ομάδα του σχεδιάζει να μετακομίσει σε νέο, σύγχρονο γήπεδο το 2025, όταν πια θα πλησιάζει η λήξη του συμβολαίου του.

Τίποτα από αυτά δεν φαίνεται να τον απασχολεί. Αυτό που τον νοιάζει είναι να γράψει, ξανά, ιστορία, με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο αυτή τη φορά: να κατορθώσει να ανάψει τη φωτιά του ποδοσφαίρου στις ΗΠΑ. Ο Μας είναι βέβαιος ότι ο χαρισματικός Αργεντινός θα τα καταφέρει: «Πιστεύω ότι στο μέλλον, όταν θα μιλάμε για αυτό το σπορ στην Αμερική, θα υπάρχει πάντα το πριν και το μετά τον Μέσι».

