| ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/INTIMEnews
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα του Γιώργου Λαμπράκη

Ο Γιώργος Λαμπράκης, λογιστής και γνωστό πρόσωπο στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης, ήταν ένας από τους 15 που συνελήφθησαν σήμερα από το «ελληνικό FBI»

Protagon Team Protagon Team 12 Δεκεμβρίου 2025, 17:32
Την απόφασή του ΠΑΣΟΚ να προχωρήσει σε αναστολή της κομματικής ιδιότητας για τον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη στο πλαίσιο μίας νέας υπόθεσης με παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανακοίνωσε ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι στη συνεδρίαση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, είχε δηλώσει ότι μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ο Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος είναι λογιστής στο επάγγελμα και φέρεται να διατηρεί σχέση κουμπαριάς με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

Μάλιστα, ο κ. Λαζαρίδης κατέθεσε στα πρακτικά φωτογραφικό υλικό που, όπως είπε, τεκμηριώνει τη σχέση κουμπαριάς του κ. Ανδρουλάκη με το ζεύγος Λαμπράκη που έχει συλληφθεί.

Η Μιλένα Αποστολάκη διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει λεπτομέρειες της υπόθεσης, τονίζοντας ωστόσο πως «σε περίπτωση που προκύψει ακόμη και η παραμικρή ένδειξη εμπλοκής στελέχους του ΠΑΣΟΚ, αυτό θα διαγράφεται άμεσα από το κόμμα».

Ακολούθησε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, στην οποία υποστηρίζεται ότι «κανείς δεν επικαλείται τη σχέση του με τον πρόεδρο του κόμματος για να διαπράξει εγκληματικές ενέργειες, σε αντίθεση -όπως αναφέρεται- με περίπτωση κατηγορουμένου στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος φέρεται να επικαλείται κουμπαριά με τον πρωθυπουργό σε συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία».

