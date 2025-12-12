CIA: Η πιο ακριβή υπηρεσία γνωριμιών της Αμερικής

«Αισθάνεσαι σε μεγάλο βαθμό ό,τι και όταν σε πιάνουν να λες ψέματα […] Σου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι και νιώθεις το στομάχι σου να βυθίζεται και τρόπον τινά παραμένεις εκεί μετέωρος για μερικά δευτερόλεπτα, αδυνατώντας να πιστέψεις πως σε έπιασαν επ’ αυτοφώρω». Ετσι αισθάνονται οι κατάσκοποι, όταν αποκαλύπτεται η πραγματική τους ταυτότητα, είπε στην Telegraph, ο Αντριου Μπουσταμάντε.

Η ώρα της αλήθειας για τον πρώην πράκτορα της CIA ήρθε σε μια αίθουσα ηλεκτρονικών παιχνιδιών, στην πρωτεύουσα μιας εχθρικής χώρας με την κωδική ονομασία «Falcon» (γεράκι), μια χειμωνιάτικη ημέρα στις αρχές της δεκαετίας του 2010. Ο Αντριου και η Τζίχι, σύζυγός του και επίσης πρώην πράκτορας, κλήθηκαν να αναλάβουν δράση, αφού διαπιστώθηκε πως πράκτορας του εχθρού είχε διεισδύσει στο τμήμα της CIA που εστίαζε στη συγκεκριμένη χώρα. Αποστολή του ζευγαριού – και στη ζωή και στην κατασκοπεία – ήταν να δημιουργήσουν ένα νέο, απρόσβλητο δίκτυο κατασκόπων. Και σε μεγάλο βαθμό τα κατάφεραν, με το δίκτυό τους να λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό τέλεια, έως ότου ο Αντριου αντιλήφθηκε ότι τον παρακολουθούσαν.

Οι νέοι και νεόνυμφοι Μπουσταμάντε είχαν θεωρηθεί τότε ασφαλείς επιλογές για αυτήν τη δύσκολη αποστολή, κυρίως επειδή δεν είχαν καμία εμπειρία στην εν λόγω εχθρική χώρα. Ηταν επίσης αφοσιωμένοι στην υπηρεσία, αρκετά συνηθισμένοι ώστε να περνούν απαρατήρητοι αλλά και εντελώς «αναλώσιμοι», με την έννοια ότι θα μπορούσαν όντως να συνδράμουν στην ενίσχυση της θέσης της CIA στη χώρα, λειτουργώντας, συγχρόνως, και ως δόλωμα για τον πράκτορα του εχθρού.

Η περιγραφή της καταδίωξης που ακολούθησε και της απόδρασης του Αντριου Μπουσταμάντε, αποτελεί την συγκλονιστική κορύφωση του «Shadow Cell», των απομνημονευμάτων του ζευγαριού από την περίοδο που υπηρέτησε στη CIA. Συγχρόνως, όμως, το βιβλίο ανοίγει ένα παράθυρο στις κατά κανόνα ερμητικά κλειστές ιδιωτικές ζωές των κατασκόπων.

Ο Αντριου και η Τζίχι Μπουσταμάντε εντάχθηκαν στη CIA όταν ήταν αμφότεροι 27 ετών. Γνωρίστηκαν σχετικά γρήγορα και, τελικά, ερωτεύτηκαν και παντρεύτηκαν. Το βιβλίο τους αποτελεί ένα χρονικό και του έρωτά τους και της θητείας τους στη Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ, όπου οι Μπουσταμάντε παρέμειναν επτά χρόνια συνολικά, εγκαταλείποντας την ενεργό δράση όταν γεννήθηκε το πρώτο τους παιδί.

«Εν μέρει αυτοβιογραφία εν μέρει […] αληθινή κατασκοπεία, η ιστορία τους για το κυνήγι ενός υψηλόβαθμου διπλού πράκτορα […] είναι ένα συναρπαστικό ανάγνωσμα. Υπάρχουν πολλά βιβλία για την κατασκοπεία, αλλά όχι τόσα πολλά για την ιδιωτική ζωή των κατασκόπων -και ιδιαίτερα για την ερωτική τους ζωή», σχολιάζει ο Ρόλαντ Ολιφαντ, επικεφαλής αναλυτής των διεθνών εξελίξεων της Telegraph, παρουσιάζοντας το «Shadow Cell». «Το αστείο που λέγεται διαρκώς στη CIA είναι ότι είναι η πιο ακριβή υπηρεσία γνωριμιών της Αμερικής», ανέφερε σχετικά ο Μπουσταμάντε από την πλευρά του.

Η ραχοκοκαλιά του βιβλίου είναι η σχέση του ζευγαριού αλλά και ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο η CIA – σε αντίθεση με τους περισσότερους εργοδότες – ενθαρρύνει τους έρωτες μεταξύ συναδέλφων. Αυτό οφείλεται εν μέρει στη φύση της δουλειάς, όπως εξήγησε η Τζίχι Μπουσταμάντε, καθώς, όπως συμβαίνει, άλλωστε, και με άλλα απαιτητικά επαγγέλματα, σίγουρα βοηθάει να υπάρχει αμοιβαία κατανόηση σε ένα ζευγάρι όσον αφορά τις ιδιαιτερότητες της δουλειάς.

Από αυτήν την άποψη διάφορα φανταστικά ζευγάρια κατασκόπων που έχουν εμφανιστεί στην οθόνη – από την Αντζελίνα Τζολί και τον Μπραντ Πιτ ως ανταγωνιστές εκτελεστές στο «Mr. & Mrs. Smith» έως τους παντρεμένους πράκτορες της KGB στην τηλεοπτική σειρά «The Americans» – ίσως δεν απέχουν τόσο πολύ από την πραγματικότητα.

«Η συλλογή πληροφοριών είναι ένας τόσο μοναδικός τομέας που οι σχέσεις εντός της υπηρεσίας συμβάλλουν στην καλύτερη αλληλοκατανόηση. Είναι πραγματικά δύσκολο όταν αναπτύσσεις μυστικές δεξιότητες, όταν εργάζεσαι με απόρρητο υλικό, να εμπιστευτείς έναν σύζυγο ή έναν σύντροφο που δεν αντιλαμβάνεται την κουλτούρα της CIA», είπε η πρώην πράκτορας.

Επιπλέον, οι σχέσεις μεταξύ πρακτόρων ευνοούνται και από το γεγονός πως η CIA εξαρχής επιδιώκει να φέρνει κοντά, δηλαδή στις τάξεις της, ανθρώπους που έχουν κοινά ενδιαφέροντα. «Ολοι όσοι βρίσκονται μαζί σου στην αίθουσα αποδέχονται το ρίσκο και είναι μορφωμένοι, πολύ έξυπνοι και έμπειροι. Κανείς δεν είναι πραγματικά ρηχός, αλλά όλοι είναι εγωκεντρικοί… Θα ήσουν αφελής εάν πίστευες ότι δεν υπάρχουν εντάσεις», σημείωσε ο Αντριου Μπουσταμάντε.

Τα κατασκοπευτικά ζευγάρια χαίρουν επίσης ενός σημαντικού τακτικού πλεονεκτήματος, καθώς μπορούν να κάνουν μυστικά μεν την όποια δουλειά τους, αλλά με μια πραγματική ιστορία να καλύπτει τις ψευδείς ταυτότητές τους. Και δεν πρόκειται μόνο για αμερικανικό φαινόμενο. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, μετά από την κατάρρευση από την πίεση πολλών πρακτόρων που δρούσαν μόνοι τους, η KGB άρχισε να ρίχνει στον αγώνα τους λεγόμενους «εν υπνώσει» πράκτορές της μόνον ανά ζευγάρια.

Ο έρωτας των Μπουσταμάντε περιγράφεται «συγκινητικά», σύμφωνα με την Telegraph. Το ενδιαφέρον ήταν αμοιβαίο και άμεσο, από την πρώτη κιόλας μέρα της εκπαίδευσής τους, αλλά, τελικά, πέρασαν αρκετές εβδομάδες, έως ότου να αποκαλύψουν τα αισθήματά τους ο ένας στον άλλο, κυρίως επειδή ο Αντριου νόμιζε πως η Τζίχι ήταν εκπαιδεύτρια και, επομένως, απλησίαστη.

Στην πραγματικότητα η Τζίχι ήταν ειδική στη συλλογή πληροφοριών για τον εντοπισμό δυνάμει πληροφοριοδοτών που στη συνέχεια προσεγγίζονταν και στρατολογούνταν, εάν πληρούσαν τα κριτήρια, από τους λεγόμενους αξιωματικούς υποθέσεων (case officers), οι οποίοι αποτελούν την ελίτ των πρακτόρων πεδίου και «κάνουν αυτά που βλέπουμε στις ταινίες». Ο Αντριου, αφού δεν κατάφερε να γίνει αξιωματικός υποθέσεων, κατέληξε να κάνει μάλλον μια όχι τόσο συναρπαστική δουλειά, υποστηρίζοντας όσους δρούσαν στο πεδίο.

Αμφότεροι απασχολούνταν στο μέτωπο του πολέμου κατά της τρομοκρατίας ενώ όταν κλήθηκαν αναπάντεχα να αναλάβουν τη σύσταση ενός νέου κατασκοπευτικού δικτύου σε μια εχθρική χώρα γνώριζαν ελάχιστα και για τη συγκεκριμένη εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία και για τη χώρα στην οποία καλούνταν να το κάνουν. Ομως ότι στερούνταν των απαραίτητων προσόντων για την αποστολή σήμαινε, σύμφωνα με τους ανωτέρους τους, πως ο διπλός πράκτορας δεν θα τους υποπτευόταν. Στο τέλος, όμως, αποκαλύφθηκαν.

«Η CIA βρισκόταν σε διαμάχη μαζί μας επί μία τριετία πριν να μας επιτρέψει να εκδώσουμε αυτό το βιβλίο», είπε ο Αντριου Μπουσταμάντε. «Επρεπε να απειλήσουμε τη CIA με αγωγή βάσει της πρώτης τροπολογίας προτού, τελικά αποφασίσουν να σεβαστούν το δικαίωμά μας να εκδώσουμε ένα βιβλίο που δεν θα περιείχε διαβαθμισμένες πληροφορίες. Ενας από τους όρους που μας έθεσαν ήταν να μην χρησιμοποιήσουμε πραγματικές κωδικές ονομασίες», εξού και το «Falcon» ως φανταστική κωδική ονομασία της εχθρικής χώρας όπου έδρασαν οι Μπουσταμάντε, αν και σύμφωνα με τον βρετανό δημοσιογράφο διαπιστώνεται εύκολα, διαβάζοντας το βιβλίο, ποια είναι στην πραγματικότητα αυτή η χώρα. «Υποθέτω ότι οι περισσότεροι έξυπνοι άνθρωποι μπορούν να το μαντέψουν με αρκετή σιγουριά, αλλά μας απαγορεύεται από το νόμο να επιβεβαιώσουμε ή να αρνηθούμε οποιοδήποτε συμπέρασμα», ανέφερε σχετικά ο Αντριου Μπουσταμάντε.

Οσο για τις ιδιωτικές ζωές των πρακτόρων της CIA, ένα πράγμα που καθιστά σαφές το βιβλίο για αυτούς τους άνδρες και τις γυναίκες είναι πως ζουν σε έναν κόσμο σχεδόν απόλυτης δυσπιστίας. Οι Μπουσταμάντε το κατάλαβαν αυτό, αφού έφεραν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί και η Τζίχι σκέφτηκε να ζητήσει τη γνώμη ενός ανώτερου συναδέλφου της, τον οποίο θεωρούσε φίλο, για το ενδεχόμενο αποχώρησής της από την υπηρεσία. Το ζευγάρι ανακάλυψε στη συνέχεια πως ο «φίλος» είχε στείλει mail σε ολόκληρη την υπηρεσία, λέγοντας σε άλλους πράκτορες πως δεν ήταν πλέον αξιόπιστοι.

Η Τζίχι Μπουσταμάντε θεωρεί πως αυτό απλώς αντανακλά την εγγενή δυσλειτουργία μιας εταιρικής κουλτούρας βυθισμένης στη μυστικότητα. «Ο Αντριου και εγώ συζητάμε συνέχεια για [το γεγονός] ότι, όταν εργάζεσαι στη CIA, είσαι επαγγελματίας στο να χειρίζεσαι τους ανθρώπους, σωστά;» είπε. «Με τους συναδέλφους σου στη CIA, στο πίσω μέρος του μυαλού σου, πάντα διερωτάσαι λίγο, ποια είναι τα κίνητρά τους όταν σου λένε κάτι. Ολοι είναι τόσο έξυπνοι και τόσο επιδέξιοι που ποτέ δεν ξέρεις εάν σου λένε την αλήθεια ή εάν τη διαστρεβλώνουν», πρόσθεσε.

Και πως επιδρά στην ερωτική ζωή των πρακτόρων το γεγονός πως εργάζονται σε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου κυριαρχεί η καχυποψία; Οσο για τους πράκτορες που αναζητούν τον έρωτα εκτός της υπηρεσίας τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα, με τους Μπουσταμάντε να αναφέρονται ενδεικτικά σε έναν φίλο τους, ο οποίος έκανε το λάθος να αποκαλύψει στη νέα σύζυγό του την αλήθεια για τη δουλειά του κατά τη διάρκεια του μήνα του μέλιτος, καταλήγοντας έπειτα από μία διετία να είναι χωρισμένος. Αλλά και οι σχέσεις μεταξύ πρακτόρων καθίστανται πολύ συχνά και πολύ γρήγορα περίπλοκες, κυρίως επειδή συνήθως ένας από τους δύο αναγκάζεται να μείνει πίσω, ώστε να μπορέσει να προωθηθεί ο άλλος.

«Εχουμε και ένα άλλο αστείο στη CIA: το μόνο πράγμα που η υπηρεσία ενθαρρύνει περισσότερο από τα ραντεβού [μεταξύ πρακτόρων] είναι τα διαζύγια. Θα σε βοηθήσουν, θα κάνουν τα πάντα, ό,τι περνάει από το χέρι τους για να επιταχύνουν την έκδοση του διαζυγίου σου, επειδή θέλουν να είσαι παντρεμένος με την υπηρεσία», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντριου Μπουσταμάντε.

«Θα έλεγα ότι είμαστε κάτι σπάνιο: ένα ζευγάρι που έμεινε μαζί, που σημείωσε επιτυχία μαζί και που αποχώρησε επίσης μαζί από τη CIA. Δεν σκεφτήκαμε καν να κάνουμε μια καριέρα 10, 12, 20, 25 ετών στη CIA, επειδή καταφέραμε να δούμε τι θα ακολουθούσε», πρόσθεσε.

