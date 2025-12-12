Προϋπολογισμός: Με τα συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη άρχισε η πενθήμερη συζήτηση στη Βουλή

Προυσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και με τις τοποθετήσεις των γενικών εισηγητών των κομμάτων, άρχισε λίγο μετά τις 15.00 της Παρασκευής, στην Ολομέλεια της Βουλής, η πενθήμερη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026.

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο προεδρεύων, Α’ αντιπρόεδρος της Βουλής. Γιάννης Πλακιωτάκης, διερμήνευσε -όπως είπε- τα αισθήματα του Σώματος «να συγχαρούμε τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για την ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup».

«Αναμφίβολα, πρόκειται για μια σημαντική εθνική επιτυχία και να του ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία στα καθήκοντά του», τόνισε, υπό το χειροκρότημα των παριστάμενων βουλευτών.

Η συζήτηση – υπενθυμίζεται- θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου 2025, με τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού και των αρχηγών των κοινοβουλευτικών ομάδων και τη διεξαγωγή της ονομαστικής ψηφοφορίας.

