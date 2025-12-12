Ενας θρίαμβος και δύο «κρίμα»

Οι τρεις ελληνικές ομάδες του Γιουρόπα και του Κόνφερενς Λιγκ αντιμετώπισαν χθες αντιπάλους που μάλλον ήταν του χεριού τους. Στη θεωρία, όπως αποδείχθηκε. Διότι στην πράξη νίκησε μόνο η ΑΕΚ, η οποία -πάλι θεωρητικά- είχε τη δυσκολότερη αποστολή. Πριν αρχίσει το ματς στη Σαμψούντα, η Σάμσουνσπορ βρισκόταν στην κορυφή της βαθμολογίας του τουρνουά, και από τα τέλη Σεπτεμβρίου κι έπειτα είχε ηττηθεί μόνο από τη Γαλατασαράι.

Με τις ισοπαλίες που έφεραν, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως χάνουν τον στόχο της απευθείας πρόκρισης στην επόμενη φάση του Γιουρόπα Λιγκ. Αλλά όλα δείχνουν ότι θα τερματίσουν ανάμεσα στις 24 πρώτες ομάδες της διοργάνωσης. Και σύμφωνα με τα κομπιούτερ που επιχειρούν να προβλέψουν το μέλλον για κάθε ομάδα, το απευκταίο σενάριο να συναντηθούν στα πλέι-οφ σε έναν ελληνικό «εμφύλιο» συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες.

Η ΑΕΚ πέτυχε τη νίκη της βραδιάς στη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ. «Διπλό» στην έδρα της πρωτοπόρου. Μετά το ματς με τη Σάμροκ Ρόβερς, εκείνο το 1-1 στις αρχές Νοεμβρίου, είχε βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο. Λίγοι πίστευαν, τότε, ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει την είσοδό της στην «οκτάδα». Πήγε στη Φλωρεντία και νίκησε τη Φιορεντίνα, που δεν διανύει τις καλύτερες μέρες της, αλλά δεν παύει να είναι ένα σημαντικό μέγεθος στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Τώρα κέρδισε και στην Τουρκία, εκεί που μέχρι χθες η Σάμσουνσπορ ήταν αήττητη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Με ανατροπή, σκοράροντας δύο φορές μέσα σε 11 λεπτά.

Παρά τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζει, με αρκετούς από τους βασικούς της παίκτες να αγωνίζονται ασταμάτητα Κυριακή – Πέμπτη – Κυριακή (28 ματς μαζί με το χθεσινό), πετυχαίνει εντυπωσιακές ευρωπαϊκές νίκες που της είχαν λείψει για πολλά χρόνια. Με τρεις διαδοχικές προκρίσεις στο Κόνφερενς Λιγκ και μόλις μια ήττα σε 11 παιχνίδια, η ΑΕΚ πηγαίνει για ρεκόρ συγκομιδής βαθμών στην Ευρώπη, κάτι που θα τη βοηθήσει πολύ στις μελλοντικές κληρώσεις.

Εχει, ήδη, εξασφαλίσει την παρουσία της στα πλέι-οφ της διοργάνωσης. Αν νικήσει και την Κραϊόβα την προσεχή Πέμπτη στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην τελευταία αγωνιστική της League Phase, θα προκριθεί απευθείας στους «16»(με συνδυασμό κάποιων αποτελεσμάτων, μπορεί να της αρκεί και η ισοπαλία). Λογικά θα τερματίσει στην πρώτη «τετράδα» της βαθμολογίας, οπότε στην επόμενη φάση (ίσως και στα προημιτελικά) θα συναντήσει αντίπαλο κατώτερο της Σάμσουνσπορ.

Στο Γιουρόπα Λιγκ δεν τα πήγαμε το ίδιο καλά. Ο ΠΑΟΚ μπορούσε να νικήσει στη Βουλγαρία, όπως φάνηκε στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα. Οταν πίεσε την αντίπαλό του, εκτός από το γκολ του Ανέστη Μύθου (το πρώτο του στην Ευρώπη) είχε δοκάρι με τον Καμαρά και δημιούργησε κι άλλες επικίνδυνες καταστάσεις στην περιοχή της Λουντογκόρετς. Σε μια από αυτές, στα βάθη των καθυστερήσεων, ο υπέροχος Γιάννης Κωνσταντέλιας λίγο έλειψε να πετύχει το γκολ «της χρονιάς» με ένα απίθανο βολ πλανέ από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, που απέκρουσε με τα ακροδάχτυλα ο γκολκίπερ Μπόνμαν.

Ηταν ένα «τρελό» ματς γεμάτο ανατροπές και χαμένες ευκαιρίες – οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ σχεδόν πάντα βρίσκουν τον τρόπο να γίνονται συναρπαστικές. Στο τέλος, οι παίκτες και οι οπαδοί του δεν ήξεραν αν θα έπρεπε να χαρούν για τον βαθμό που κατέκτησαν με γκολ στο 90’, ή να λυπηθούν για αυτούς που μπορούσαν να πάρουν, αλλά άφησαν στην έδρα της νεόπλουτης Λουντογκόρετς.

Με αυτό το 3-3 ο ΠΑΟΚ βρέθηκε στη 18η θέση της βαθμολογίας. Θα χρειαστεί, ίσως, άλλον ένα βαθμό για να εξασφαλίσει την πρόκριση (με συνδυασμό αποτελεσμάτων προκρίνεται ακόμη και με δύο ήττες), όμως η είσοδός του στην «οκτάδα» μοιάζει ανέφικτη πλέον. Τα δύο παιχνίδια που ακολουθούν, στα τέλη Ιανουαρίου, είναι (θεωρητικά) τα πιο δύσκολα του αγωνιστικού του προγράμματος. Θα παίξει στην Τούμπα με την Μπέτις, την έκτη πιο δυνατή ομάδα της La Liga με βάση τη σημερινή βαθμολογία, και στη Γαλλία με τη Λυών, που φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας στη της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ.

Ο στόχος της απευθείας πρόκρισης απομακρύνθηκε και για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν κατάφερε να νικήσει στο ΟΑΚΑ τη Βικτόρια Πλζεν, που είναι μόλις έκτη στο πρωτάθλημα της Τσεχίας, 13 βαθμούς πίσω από την Σπάρτα Πράγας, και χθες αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από το 32ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι οπαδοί του πικράθηκαν για ακόμη μια φορά. Παρότι η Πλζεν έχει να επιδείξει την πιο αποτελεσματική άμυνα του τουρνουά (χάρη σε αυτή κέρδισε τη Ρόμα στην Ιταλία και έφερε ισοπαλίες χωρίς γκολ με την Φράιμπουργκ και τη Φενέρμπαχτσε), το χθεσινό 0-0 ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε, καν, να ανησυχήσει τον θηριώδη γκολκίπερ Βίγκελε, αν και στο δεύτερο μέρος έπαιξε την Πλζεν στο μισό γήπεδο.

Αυτή η ισοπαλία σχεδόν μηδενίζει τις ελπίδες του για απευθείας πρόκριση στους «16». Τώρα θα πρέπει να παλέψει για ένα όσο το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα στις θέσεις 9-24, ώστε να μην αντιμετωπίσει στην ενδιάμεση φάση του Γιουρόπα Λιγκ κάποιον πολύ ισχυρό αντίπαλο. Δεν θα είναι εύκολο, γιατί έχει μπροστά του δύο πολύ απαιτητικά ματς: στις 22 Ιανουαρίου με τη

Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη, και στις 29 Ιανουαρίου με την πανίσχυρη Ρόμα στο ΟΑΚΑ.

Τα κομπιούτερ λένε ότι ο Παναθηναϊκός κατά 99,5% θα τερματίσει ανάμεσα στις 24 ομάδες που θα συνεχίσουν στη διοργάνωση. Αλλά οι πιθανότητες να αποφύγει τη διαδικασία των πλέι-οφ δεν είναι ούτε 5%.

