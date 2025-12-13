Ο Βιμ Βέντερς πρόεδρος της κριτικής επιτροπής της Berlinale 2026

Ο καταξιωμένος γερμανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και φωτογράφος, Βιμ Βέντερς, αναλαμβάνει την θέση του προέδρου της κριτικής επιτροπής του 76ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου (Berlinale 2026).

«Ο Βιμ Βέντερς αποτελεί μία από τις σημαντικότερες φωνές του παγκόσμιου κινηματογράφου. Εδώ και έξι δεκαετίες, δημιουργεί έργα που μας συγκινούν και μας εμπνέουν, διαποτισμένα με ανθρωπιά και ένα βαθύ αίσθημα θαυμασμού», ανέφερε σε δήλωσή της, η διευθύντρια της Berlinale, Tρίσια Τατλ.

Ως σκηνοθέτης, ο Βέντερς έχει γυρίσει πολλές ταινίες και ντοκιμαντέρ, ενώ είναι ένας από τους εκπροσώπους του Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου. Έχει κερδίσει πολλά βραβεία στην καριέρα του, όπως τον Χρυσό Φοίνικα και το BAFTA καλύτερης σκηνοθεσίας για την ταινία «Παρίσι, Τέξας» (που θεωρείται η καλύτερη δουλειά του) και τον Χρυσό Λέοντα για την ταινία «Η κατάσταση των πραγμάτων».

Έχει τιμηθεί από το Πανεπιστήμιο του Παρισιού και το Καθολικό Πανεπιστήμιο του Λουβαίν ως επίτιμος διδάκτωρ, ενώ έχει σκηνοθετήσει βιντεοκλίπ για γνωστά μουσικά συγκροτήματα, όπως οι U2 και οι Talking Heads.

Τελευταία του κινηματογραφική δουλειά ήταν το «Υπέροχες Μέρες», μία μινιμαλιστική ωδή στην καθημερινή ρουτίνα ενός καθαριστή τουαλετών στο Τόκιο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety, η ταινία ήταν υποψήφια για το Όσκαρ καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.

Τα ντοκιμαντέρ του «Buena Vista Social Club» (1999), «Pina» (2011) και «The Salt of the Earth» (2014) έχουν επίσης προταθεί για Όσκαρ στην κατηγορία καλύτερου ντοκιμαντέρ

