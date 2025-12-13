Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δούλευε η συμμορία των 2 εκατ. ευρώ στην Κρήτη

Εως και δύο εκατομμύρια ευρώ παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, μια καλά οργανωμένη συμμορία με συμμετοχή πολλών γνωστών και μη εξαιρετέων περιπτώσεων της κρητικής κοινωνίας, μια άρτια σχεδιασμένη αστυνομική επιχείρηση, από το αποκαλούμενο «ελληνικό FBI», που αποκάλυψε μια ακόμα συμμορία αλλά και απέδειξε ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θυμίζει μια σύγχρονη λερναία ύδρα –που αναπόφευκτα δηλητηριάζει το πολιτικό σύστημα: ο καβγάς στην Εξεταστική ανάμεσα στη ΝΔ και στο ΠΑΣΟΚ, οι αλληλοκατηγορίες για έναν αρχηγό της οργάνωσης που είναι «γαλάζιο» στέλεχος και έναν εμπλεκόμενο που είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη (και τελικά αποπέμφθηκε από τη Χαριλάου Τρικούπη το βράδυ της Παρασκευής) δείχνουν ότι η υπόθεση είναι, δυστυχώς, και πολιτική.

Η αστυνομική επιχείρηση της Παρασκευής στην Κρήτη, με επίκεντρο το γραφικό χωριό του Ηρακλείου, Αρχάνες, οδήγησε σε συλλήψεις 15 ατόμων και έφερε στο φως τη δεύτερη εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται στην απόσπαση μεγάλων χρηματικών ποσών μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο όφελος της συγκεκριμένης οργάνωσης αγγίζει έως και 2 εκατομμύρια ευρώ –και καθώς τα ποσά είναι μεγάλα, πιθανολογείται ότι ο κύκλος των συλλήψεων δεν έχει κλείσει.

Το κύκλωμα των Αρχανών, που εξαρθρώθηκε, ήταν οργανωμένο, με δομή και συγκεκριμένους ρόλους για κάθε εμπλεκόμενο.

Τα νήματα φέρεται να κινούσε ο Μύρωνας Χιλετζάκης, ο πιο προβεβλημένος αγροτοσυνδικαλιστής της Κρήτης, με μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα και μεγάλη οικονομική επιφάνεια, όπως τον περιέγραψε το ertnews.gr. Ο συγκεκριμένος κατηγορείται ότι συντόνιζε τις διαδικασίες υποβολής ψευδών δηλώσεων για αγροτικές ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέσα σε επτά χρόνια, από το 2019, αλλά και και το 2025 και παρά το γεγονός ότι είχε ήδη ξεκινήσει η έρευνα για τις παράνομες επιδοτήσεις, το κύκλωμα είχε αποκομίσει τουλάχιστον 1,7 εκατ. ευρώ και ίσως δύο εκατ. ευρώ.

Το κύκλωμα δήλωνε δήθεν δικαιούχους αγρότες, εισπράττοντας παράνομα επιδοτήσεις, με τους «εγκεφάλους» να κρατούν το μεγαλύτερο μέρος. Τα μέλη του κυκλώματος δήλωναν ακόμα και εκτάσεις που ανήκαν σε άτομα που είχαν πεθάνει ή και εκτάσεις που για διάφορους λόγους δεν είχαν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες τους.

Οι ψευδείς δηλώσεις υποβάλλονταν μέσω της Εθνικής Ένωσης Μικρών Αγροτικών Συνεταιρισμών, στην οποία ο κ. Χιλετζάκης ήταν πρόεδρος. Έδρα τους ήταν οι Αρχάνες Ηρακλείου.

Δεν μπορεί να αποτελεί ιδιαίτερη σύμπτωση ότι ο κ. Χιλετζάκης συμμετείχε τις τελευταίες ημέρες στις κινητοποιήσεις που έκαναν οι αγρότες στο Ηράκλειο, αν και όχι στα επεισόδια. Πριν από δύο ημέρες είχε μιλήσει μάλιστα και στο ραδιόφωνο της κρατικής ραδιοφωνίας για να πει τα δίκαια αιτήματα των αγροτών. Οι κινητοποιήσεις στην Κρήτη ήταν αυτές με τη μεγαλύτερη ένταση, ως και επεισοδιακές. Η Κρήτη «επλήγη» και περισσότερο από τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι και η σύζυγος του κ. Χιλετζάκη, καθώς και η πεθερά του και η αδελφή του, τα ονόματα των οποίων εμφανίζονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους πιστώθηκαν παράνομες επιδοτήσεις.

Ανάμεσα στα άτομα που συνελλήφθησαν είναι και η δικηγόρος Ηρακλείου Χρυσάνθη Κουτάντου καθώς και ο σύζυγός της, διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και λογιστής, Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος φέρεται να είχε και αυτός κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος. Ο κ. Λαμπράκης είναι κουμπάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος (γνωστότερης ως «ελληνικό FBI») ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (12.12), με δεκάδες προσαγωγές ατόμων που έγιναν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου και από τις οποίες οι 15 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 42 κατηγορούμενοι και η επιχείρηση του ελληνικού FBI πραγματοποιήθηκε μετά την εντολή για προκαταρκτική έρευνα από την ευρωπαϊκή εισαγγελέα που έχει αναλάβει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με τις – κατά περίπτωση – κατηγορίες της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση. Επίσης αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απάτης κατά ευρωπαϊκών κοινοτήτων και κατηγορίες για ψευδείς δηλώσεις, καθώς και για άλλα αδικήματα.

Για το βράδυ του Σαββάτου (13.12) έχει προγραμματιστεί η μεταγωγή τους με πλοίο της γραμμής από το Ηράκλειο για τον Πειραιά.

Την προσεχή Δευτέρα θα οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

