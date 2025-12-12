Για ψευδή κατάθεση ελέγχεται ο «Φραπές» – έρχεται αυτόφωρο;

Εντολή κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας για τον επονομαζόμενο «Φραπέ», Γιώργο Ξυλούρη, και την άρνηση του να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, έδωσε η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών, σε συνέχεια της διαβίβασης των πρακτικών της συνεδρίασης της επιτροπής την Πέμπτη.

Στο πλαίσιο της έρευνας ελέγχεται αν μάρτυρας στην Εξεταστική διέπραξε με την άρνηση του να καταθέσει, το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Η εισαγγελική παραγγελία έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο «Φραπές» έχει διαπράξει το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, θα ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία και η αναζήτηση για τη σύλληψή του έως τα μεσάνυχτα, οπότε και λήγει το αυτόφωρο.

Η έρευνα ανατέθηκε στη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Εν τω μεταξύ, ο Γιώργος Ξυλούρης βρίσκται αντιμέτωπος και με την κατηγορία της απείθειας, για την επιλογή του να μην εμφανιστεί ενώπιον της Εξεταστικής κατά την πρώτη του κλήση τον περασμένο Νοέμβριο.

Πρόκειται -διευκρινίζεται- για άλλη δικογραφία, ανεξάρτητη από εκείνη που σχηματίστηκε με βάση τα πρακτικά της Επιτροπής.

Πλέον ο κ. Ξυλούρης καλείται να καταθέσει στις Αρχές ως ύποπτος για απείθεια, αδίκημα που τιμωρείται σε βαθμό πλημμελήματος.

Αφού δώσει ανωμοτί κατάθεση θα κριθεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

