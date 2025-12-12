«Σφίγγα» ο Μπουκώρος στην Εξεταστική

Σειρά στις καταθέσεις μαρτύρων στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε το απόγευμα της Παρασκευής, ο Χρήστος Μπουκώρος, ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ που είχε πει το καλοκαίρι, ότι κυβερνητική πηγή τον είχε ενημερώσει έναν χρόνο πριν για τη συμπερίληψη του ονόματός του σε επισυνδέσεις.

Ο κ. Μπουκώρος διέψευσε ότι είχε οιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση ,όπως και τις πληροφορίες που τον ήθελαν να μην υπουργοποιείται εξαιτίας συγκεκριμένης επισύνδεσης.

«Δεν έχω ακούσει ποτέ πρωθυπουργό να δικαιολογεί σε κάποιον γιατί δεν μπήκε στην κυβέρνηση. Το πολύ-πολύ να “χρυσώνεται το χάπι“ σε αυτούς που φεύγουν…», παρατήρησε χαρακτηριστικά.

«Σε κύκλο συνεντεύξεων μου τον περασμένο Ιούνιο, μετά από την παραίτησή μου, είχα δηλώσει ότι κυβερνητική πηγή τον Ιούνιο του ‘24, έναν χρόνο πριν από τη δικογραφία, με είχε ενημερώσει ότι περιλαμβάνομαι σε δικογραφία που έχει τεθεί στο αρχείο. Αυτή είναι η ενημέρωση που είχα», προσπάθησε να εξηγήσει, ισχυριζόμενος πως έκανε την επίμαχη δήλωση ακριβώς για να αποδείξει ότι «αυτή είναι η μία και μοναδική συνομιλία που είχα και είναι στη δικογραφία και έχει κριθεί και δεν έχω καμία σχέση με κυκλώματα του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Απορριπτοντας δε τα περί πρσσπάθειας συσκότισης της εισαγγελικής έρευνας, ή/και παρεμπόδισης της προδικασίας (τέτοια προσπάθεια δεν υπήρξε ποτέ από κανέναν, υποστήριξε συγκεκριμένα), ο μάρτυρας απάντησε και στις κατηγορίες από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ότι το Μαξίμου παρακολουθούσε τους βουλευτές του, και ότι υπάρχει χειραγώγηση της υπόθεσης:

«Είναι πασιφανές από τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας -είπε- ότι κανένα δικό μου τηλέφωνο παρακολουθούσαν. Απολύτως κανένα. Παρακολουθούσαν τον τότε διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ τον κύριο Μελά, με τον οποίο επικοινώνησα, και έτσι βρέθηκε η συνομιλία μου στις επισυνδέσεις […] Τούτων δοθέντων, πιστεύω ότι είναι προφανές πως καμιά προσπάθεια συσκότισης της εισαγγελικής έρευνας, παρεμπόδισης ή διαχείρισης της προδικασίας υπήρξε από κανέναν. Τουλάχιστον από τα γεγονότα, όπως βίωσα εγώ αυτό προκύπτει, και είναι ακλόνητη πεποίθησή μου αυτό».

Ο βουλευτής Μαγνησίας αρνήθηκε να κατονομάσει την κυβερνητική πηγή που κατά δήλωσή του, τον είχε ενημερώσει έναν χρόνο πριν ότι το όνομά του περιλαμβάνεται σε επισυνδέσεις και στο ερώτημα γιατί επιμένει στη στάση αυτή, απάντησε λέγοντας:

«Το να κατονομάσω μία κυβερνητική πηγή, που από τη χρονική αλληλουχία των γεγονότων, αποδεικνύεται περίτρανα ότι δεν υπήρξε καμία προσπάθεια συσκότισης της εισαγγελικής έρευνας, δεν θα κάνω τίποτα παρά να συσκοτίσω το αντικείμενο της εξεταστικής επιτροπής. Είμαι βαθύτατα πεπεισμένος ότι δεν έχω καμία εμπλοκή με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, διότι, καμία μου ενέργεια ζημίωσε ούτε ένα ευρώ, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα. Δεν ήμουνα με τα κυκλώματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήμουνα διώκτης των κυκλωμάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ, και δεν ξέρω πολλούς βουλευτές [… ] που να έχουνε κάνει τόσο τεκμηριωμένες καταγγελίες που έχουν οδηγήσει σε τέτοια αποτελέσματα, σε συλλήψεις, σε εξάρθρωση εγκληματικών συμμοριών. Και έχει συνέχεια αυτό το πράγμα … Δεν θεωρώ λοιπόν σπουδαίο, να αναφέρω την κυβερνητική πηγή, που με ενημέρωσε ότι το όνομά μου είναι σε μια δικογραφία. Δεν έχω μιλήσει ποτέ στις συνεντεύξεις μου για επισύνδεση, ακόμα και όταν με ρωτούν δημοσιογράφοι, μιλάω για τη δικογραφία. Δεν θεωρώ λοιπόν σημαντικό να το αναφέρω. Γιατί σας είπα ότι το επιχείρημα μου είναι ότι δεν θα κάνω τίποτε άλλο, από το να τροφοδοτήσω μία ονοματολογία, να συσκοτίσω το πραγματικό αντικείμενο της επιτροπής και να μην προσφέρω τίποτα απολύτως στο έργο σας, συμμετέχοντας και εγώ στην εργαλειοποίηση κάποιων κομμάτων της αντιπολίτευσης, πράγμα που δεν θα κάνω».

«Δεν έχει καμία χρονική συνάφεια το πραγματικό γεγονός με τους ισχυρισμούς των κομμάτων. Η μια και μοναδική συνομιλία, χωρίς ίχνος ποινικής μου εμπλοκής, έγινε τον Οκτώβριο του 2021. Εγώ ενημερώθηκα τον Ιούνιο του 2024. Τρία χρόνια μετά δηλαδή. Αρα καμία συσκότιση δεν υπήρξε», επέμεινε ο κ. Μπουκώρος, αφήνοντας αιχμές κατά της αντιπολίτευσης για προσπάθεια εργαλειοποίησης της υπόθεσης.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News