Τζάκι Κένεντι: Το απόλυτο fashion icon

Λίγες είναι οι γυναίκες με στιλ το οποίο έχει μελετηθεί και έχει μυθοποιηθεί τόσο πολύ όσο της πρώην Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Τζάκι Κένεντι Ωνάση. Ισως, λοιπόν, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ένα από τα πιο διάσημα ρούχα της, το βιολετί μάλλινο παλτό που φόρεσε τη νύχτα της 8ης Νοεμβρίου 1960, όταν ο σύζυγός της, Τζον Φ. Κένεντι, εκλέχθηκε πρόεδρος, εκτιμάται ότι θα πιάσει από 6.000 – 8.000 δολάρια σε δημοπρασία του Sotheby’s στη Νέα Υόρκη στις 15 Δεκεμβρίου.

Η εικόνα της Τζάκι εκείνο το βράδυ ήρθε να συνοψίσει μια νέα πολιτική εποχή ελπίδας, γράφει στην Telegraph η Ρεμπέκα Κόουπ. Το ελαφρώς φαρδύ παλτό με τον στρογγυλεμένο γιακά και τα μεγάλα κουμπιά, ήταν εμβληματικό της δεκαετίας του 1960, ενώ η έντονη μοβ απόχρωσή του διασφάλιζε ότι η νέα Πρώτη Κυρία θα ξεχώριζε μέσα στο πλήθος. Είναι συγκινητικό, δε, το γεγονός ότι οι φίλες της Τζάκι –η οποία γέννησε τον γιο της Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ, μόλις δύο εβδομάδες αφότου ο σύζυγός της κέρδισε τις εκλογές– φόρεσαν επίσης το παλτό της στις δικές τους εγκυμοσύνες.

«Το παλτό της Ζακλίν Κένεντι Ωνάση τη βραδιά των εκλογών ενσαρκώνει δυναμικά την αισιοδοξία, την κομψότητα και την ήρεμη δύναμη που όρισαν μια καθοριστική στιγμή στην αμερικανική ιστορία», εξηγεί στην Telegraph η Μοργκάν Χαλίμι, επικεφαλής του τμήματος για Τσάντες και Μόδα του Sotheby’s παγκοσμίως. Είναι το ιδανικό κεντρικό θέμα της τελευταίας δημοπρασίας του οίκου, «Handbags & Fashion», στη Νέα Υόρκη, προσθέτει η Χαλίμι, καθώς αντιπροσωπεύει τη «βαθιά εκτίμησή του για αντικείμενα στα οποία συναντώνται η ομορφιά και η ιστορική απήχηση».

Η δημοπρασία θα γίνει (διαδικτυακά) στις 15 Δεκεμβρίου και εκτός από αυτό το παλτό, η λίστα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μια ολόσωμη καμηλό φόρμα Yves Saint Laurent (εκτιμώμενη τιμή 2.000 – 5.000 δολάρια), ένα γούνινο παλτό Dior Haute Couture by Gianfranco Ferré του 1993 (5.000 – 7.000 δολάρια) και ένα μπλε και χρυσό τουίντ σακάκι Chanel by Karl Lagerfeld, πιθανώς από την «αιγυπτιακή» συλλογή «Métiers d’Art, Pre-Fall 2019» (3.000 έως 5.000 δολάρια).

Γεγονός είναι, πάντως, ότι τα διαπιστευτήρια του στιλ που συνδέονται με κάθε εμφάνιση της Τζάκι εξακολουθούν να είναι επίκαιρα μέχρι σήμερα, γράφει η Ρεμπέκα Κόουπ στην Telegraph και σχολιάζει δέκα από τις εμφανίσεις της πρώην Πρώτης Κυρίας που την έκαναν ένα τόσο μεγάλο είδωλο του στιλ. Ιδού.

Το νυφικό

Ενα από τα πιο εμβληματικά νυφικά όλων των εποχών, ήταν δημιουργία της άγνωστης σχεδιάστριας Ann Lowe, την οποία είχε προσλάβει η μητέρα της Τζάκι Μπουβιέ για να δημιουργήσει όλες τις νυφικές εμφανίσεις της.

Εμπνευσμένο από ένα σχέδιο του Dior, το νυφικό από ιβουάρ μεταξωτό ταφτά είχε ντεκολτέ σε σχήμα V, ντραπέ μπούστο και μια πλούσια φούστα με κυματιστό στρίφωμα και παιχνιδιάρικα, απλικαρισμένα φλοράλ σχέδια.

Το αμάνικο φόρεμα Dior

Στον Λευκό Οίκο, η Τζάκι, γνωστή για την αγάπη της στα παστέλ, φωτογραφιζόταν τακτικά ντυμένη με αποχρώσεις του ροζ, του κίτρινου, του λιλά ή του μπλε. Μια από τις πιο αξιοσημείωτες εμφανίσεις της ήταν ένα στράπλες φόρεμα του Dior, από μεταξωτό σαντούνγκ σε απαλό ροζ χρώμα.

Το φόρεσε τουλάχιστον δύο φορές, σε ένα δείπνο για τον Σάχη και την Αυτοκράτειρα του Ιράν και σε ένα άλλο για τον υπουργό Πολιτισμού της Γαλλίας.

Το διαβόητο λεοπάρ παλτό

Συνώνυμο με την Τζάκι είναι και το λεοπάρ παλτό (φορεμένο προαιρετικά με ασορτί καπέλο pillbox), φτιαγμένο από τον αγαπημένο της σχεδιαστή Ολεγκ Κασίνι από αληθινά δέρματα λεοπάρδαλης, με το οποίο φωτογραφήθηκε πρώτη φορά το 1962.

Η εμφάνισή της προκάλεσε τόσο πολλά αντίγραφα και ραγδαία αύξηση στο εμπόριο εξωτικών γουναρικών, ώστε σκοτώθηκαν 250.000 λεοπαρδάλεις. Αργότερα, ο Κασίνι εξέφρασε τη μεταμέλειά του και για να εξιλεωθεί έκανε σχέδια συνθετικής γούνας.

Ενα φόρεμα κατάλληλο για βασιλικά πρόσωπα

Κατά την επίσκεψη του προεδρικού ζεύγους στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1961, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ τα έδωσε όλα για μια εμφάνιση κατάλληλη για το δείπνο στο παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Συντονισμένη με τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’, φόρεσε μια μακριά μεταξωτή τουαλέτα σε απόχρωση του πάγου, από την αγαπημένη της μπουτίκ Chez Ninon στη Νέα Υόρκη, την οποία συνδύασε με λευκά γάντια μέχρι τους αγκώνες. Και φόρεσε ξανά αυτό το φόρεμα λίγες εβδομάδες αργότερα, σε δείπνο της ιαπωνικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον.

Ενα look εμπνευσμένο από τον Αγιο Βαλεντίνο

Η Τζάκι εμφανίστηκε στην τηλεόραση την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 1962, σε ένα τουρ στον Λευκό Οίκο. Παρά το γεγονός ότι η μετάδοση ήταν ασπρόμαυρη, επέλεξε ένα φωτεινό κόκκινο ταγέρ, επίσης δημιουργία της μπουτίκ Chez Ninon, που ήταν αναπαραγωγή ενός μοντέλου του Christian Dior.

Το συνδύασε με ένα κολιέ με τρεις σειρές μαργαριτάρια και βραχιόλια, μεταξύ των οποίων το μπρασελέ «Jean Schlumburger for Tiffany», που αργότερα θα μετονομαζόταν σε «Jackie».

Το ροζ ταγέρ

Το ροζ ταγέρ με το ασορτί καπέλο pillbox που φορούσε την ημέρα της δολοφονίας του συζύγου της το 1963 είναι αναμφίβολα η πιο αναγνωρίσιμη εμφάνιση της Τζάκι. Πιστεύεται ότι είναι Chanel, αλλά η ακριβής προέλευσή του αμφισβητείται.

Το 2012, όταν ήταν δημιουργικός διευθυντής του γαλλικού οίκου μόδας, ο Καρλ Λάγκερφελντ ισχυρίστηκε ότι το ταγέρ ήταν απόλυτο αντίγραφο, που έφτιαξε ο αμερικανός μόδιστρος Ολεγκ Κασίνι. Ωστόσο, έναν χρόνο πριν στη βιογραφία της, «Chanel, Her Life», (2011) η Ζυστίν Πικαρντι είχε ισχυριστεί ότι το ταγέρ είχε εγκριθεί από την Chanel και ράφτηκε κατόπιν παραγγελίας στο κατάστημα Chez Ninon της Νέας Υόρκης.

Είναι αξέχαστο, πράγμα που μεταξύ άλλων οφείλεται στο γεγονός ότι η πρώην Πρώτη Κυρία επέμεινε να φοράει το αιματοβαμμένο ταγέρ της για το υπόλοιπο εκείνης της μοιραίας ημέρας, και στην ορκωμοσία του αντιπροέδρου Λίντον Τζόνσον. Πρόσφατα, δε, επανήλθε στο προσκήνιο, όταν η ηθοποιός Τζούλια Φοξ ντύθηκε με παρόμοιο στιλ για το Halloween, και όπως ήταν αναμενόμενο, επικρίθηκε ευρέως.

Η γκαρνταρόμπα των διακοπών

Η capsule γκαρνταρόμπα (με κομμάτια που μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους) των καλοκαιρινών διακοπών της Τζάκι στην Ευρώπη ήταν μια υπόθεση ομορφιάς. Περιλάμβανε μεταξύ άλλων τα χαρακτηριστικά μεταξωτά μαντίλια της, λευκά πουκάμισα και λευκά παντελόνια, καθώς και τα δερμάτινα σανδάλια Jack Rogers, τα οποία αγόραζε στο Κάπρι. Τη δεκαετία του 1970, η Τζάκι περνούσε πολύ χρόνο στο γιοτ της Μαρέλα και του Τζιάνι Ανιέλι που έδενε συχνά στο κοσμοπολίτικο νησί, στον κόλπο της Νάπολης. Εδώ ήταν που την φωτογράφιζαν με το διαχρονικό έμβλημα του καλοκαιριού, το κοντό «κάπρι παντελόνι».

Το look του αεροδρομίου

Το κομψό στιλ του αεροδρομίου ήταν, ουσιαστικά, εφεύρεση της Τζάκι. Ειδικά, οι εμφανίσεις της από και προς το Παλμ Μπιτς κατέληξαν σε αμέτρητα boards του Pinterest. Τη δεκαετία του 1960, επέμενε σε μίνι φορέματα ραμμένα επί παραγγελία, γάντια μέχρι τον αγκώνα και καπέλα pillbox.

Από τη δεκαετία του 1970 και μετά, ωστόσο, τελειοποίησε το χαρακτηριστικά δικό της smart-casual look, με φαρδιά παντελόνια, καμπαρντίνες με δεμένη τη ζώνη, μαντίλι στο κεφάλι και τεράστια γυαλιά ηλίου.

Μετά την προεδρία

Μετά τον γάμο της με τον μεγιστάνα της ναυτιλίας Αριστοτέλη Ωνάση, η γκαρνταρόμπα της Τζάκι άλλαξε και η ίδια έγινε απλώς «Jackie O».

Πολλές από τις στιλιστικές υπογραφές αυτής της περιόδου της ζωής της έγιναν αμέσως εμβληματικές, όπως τα υπερμεγέθη γυαλιά ηλίου François Pinton, τα μαντίλια Hermès και η παρέλαση από ραμμένα επί παραγγελία παντελόνια και κασμιρένια πουλόβερ.

Η μητέρα της νύφης

Για τον γάμο της κόρης της, δικηγόρου Καρολάιν Μπουβιέ Κένεντι, και του επιχειρηματία Εντουιν Σλόσμπεργκ τον Ιούλιο του 1986, η Τζάκι επέλεξε ένα σύνολο στο χρώμα μέντας της Carolina Herrera, η οποία ήταν ανερχόμενο όνομα της μόδας εκείνη την εποχή.

Hταν μια σημαντική στιγμή για τη αμερικανίδα σχεδιάστρια, καθώς σχεδίασε και το φόρεμα της νύφης.

