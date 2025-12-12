Πιερρακάκης: Η εκλογή στο Eurogroup είναι νίκη της Ελλάδας

Θερμής υποδοχής από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο έτυχε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στην πρώτη του ομιλία στη Βουλή ως πρόεδρος του Eurogroup.

«Επέστρεψα μόλις από τις Βρυξέλλες με μια μεγάλη τιμή που δεν ανήκει μόνο σε ένα πρόσωπο αλλά σε όλη τη χώρα, στην Ελλάδα και στους πολίτες που πίστεψαν και προχώρησαν μπροστά ακόμη και όταν οι προβλέψεις ήταν δυσμενείς», ανέφερε από το βήμα της Βουλής, όπου ξεκίνησε η πολυήμερη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026, υπογραμμίζοντας ότι η εκλογή του αποτελεί «πρωτίστως νίκη της Πατρίδας». Οπως σημείωσε, η Ελλάδα γνώρισε μεγάλες δυσκολίες, βρέθηκε αντιμέτωπη με την απειλή της εξόδου από την ευρωζώνη, αλλά δεν λύγισε, δείχνοντας αξιοσημείωτη κοινωνική αντοχή και κερδίζοντας εκ νέου την εμπιστοσύνη των εταίρων της.

Σε πιο προσωπικό τόνο, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στις εικόνες που, όπως είπε, τον συνόδευαν τις τελευταίες ώρες στις Βρυξέλλες, μιλώντας για τους Ελληνες που αναγκάστηκαν στο παρελθόν να φύγουν από τη χώρα, αλλά και για ανθρώπους που εργάστηκαν και διαπραγματεύτηκαν επί ώρες για να κρατήσουν την Ελλάδα όρθια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη συμβολή του τα τελευταία 6,5 χρόνια, καθώς και στους προκατόχους και συνεργάτες του στο υπουργείο Οικονομικών, τονίζοντας ότι η προσπάθεια αυτή ξεπέρασε κομματικές γραμμές. Οπως είπε, δέχθηκε συγχαρητήρια και από ανθρώπους διαφορετικών πολιτικών χώρων, εμφανώς συγκινημένος.

«Την ώρα της ψηφοφορίας αισθανόμουν ότι υπάρχουν πολλές εικόνες οι οποίες προσωπικά με συνόδευαν. Εικόνες ανθρώπων από τα χρόνια της κρίσης που γονάτισαν. Εικόνες ανθρώπων που σηκώθηκαν όρθιοι, Ελλήνων που χρειάστηκαν να φύγουν από την Ελλάδα, ενός Πρωθυπουργού ο οποίος τα τελευταία 6,5 χρόνια έκανε τη διαφορά για τη χώρα μας, τον προκατόχων μου στη θέση αυτή – του Κωστή Χατζηδάκη, του Χρήστου Σταϊκούρα, του οικονομικού επιτελείου, του Νίκου, του Θάνου, του Γιώργου. Και, ταυτοχρόνως, και οι εικόνες πολλών ανθρώπων που χρειάστηκε να διαπραγματευτούν για ώρες και μέσα στη βαθιά νύχτα μέσα σε εκείνο το κτίριο, σε πολύ δύσκολες στιγμές που δοκιμάστηκε η χώρα μας και ειδικά αναφέρομαι σε εκείνους οι οποίοι δεν δίστασαν να μην μετρήσουν πολιτικό κόστος για να κρατήσουν τη χώρα όρθια.

» Ηταν οι ίδιοι οι οποίοι το βράδυ όταν με πήραν τηλέφωνο, άκουγα τη χαρά τους, άκουγα και τη φωνή τους να σπάει. Γιατί ακριβώς καταλάβαμε ότι αυτό που συνέβη χθες ήταν δικό τους επίσης. Και αυτοί δεν ήταν μόνο από ένα κόμμα και από μια παράταξη. Και αυτό θέλω να το αναγνωρίσω από βήματος», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις επαφές του με υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης, ο υπουργός σημείωσε ότι διαπίστωσε πως η αξιοπιστία της Ελλάδας δεν ήταν πλέον ζητούμενο αλλά δεδομένο, αποτέλεσμα σχεδίου, κόπου και συλλογικής προσπάθειας. «Η εμπιστοσύνη δεν χτίστηκε από τη μία στιγμή στην άλλη. Την χτίσαμε όλοι μαζί», τόνισε.

Κλείνοντας το εισαγωγικό του μέρος, ο κ. Πιερρακάκης έκανε λόγο για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, επισημαίνοντας την ανάγκη συνοχής και κοινής πυξίδας. Οπως ανέφερε, η Ευρώπη οφείλει να διαμορφωθεί ως μια κοινότητα αξιών που προστατεύει τους πολίτες της, με την Ελλάδα να διαθέτει πλέον ισχυρή φωνή, βασισμένη στην εμπειρία και τη σημασία της αξιοπιστίας που κατακτήθηκε τα προηγούμενα χρόνια.

Αναφορικά με τον προϋπολογισμό του 2026 σημείωσε ότι «από μια οικονομία υψηλού ρίσκου και χαμηλής εμπιστοσύνης, μετασχηματιζόμαστε σταθερά σε μια οικονομία με προβλεψιμότητα, ανθεκτικότητα και αναπτυξιακή δυναμική. Τα μακροοικονομικά μεγέθη το αποτυπώνουν καθαρά :

• Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώνεται σε 3,7% το 2025 και σε 2,8% το 2026, ενώ το συνολικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης θα ανέλθει σε 0,6% το 2025 και σε -0,2% το 2026.

• Η ανάπτυξη διαμορφώνεται στο 2,2% το 2025 και στο 2,4% το 2026, όταν η Ευρωζώνη θα κινείται κάπου στο 1,2%–1,3%.

• Οι επενδύσεις αυξάνονται με ρυθμό 10,2% το 2026, τετραπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Έχουμε μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και αυτός είναι ο στόχος μας για τα επόμενη έτη.

• Η ανεργία υποχωρεί στο 8,6%, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008.

• Ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται στο 2,6% το 2025 και στο 2,2% το 2026, με στόχο την περαιτέρω ανακούφιση των νοικοκυριών.

Αυτά τα στοιχεία συνδέονται μεταξύ τους και αποτυπώνουν μια βαθύτερη αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η Ελλάδα δεν στηρίζεται πλέον αποκλειστικά στην κατανάλωση και στον δανεισμό. Στηρίζεται στις επενδύσεις, στην εξωστρέφεια, στη μεταποίηση, στην τεχνολογία, στην ενέργεια και στις υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας».

