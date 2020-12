Mε την Αϊντχόβεν ο Ολυμπιακός στο Εuropa League

Με την ολλανδική Αϊντχόβεν κληρώθηκε ο Ολυμπιακός στη φάση των «32» του Europa League.

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στις 18 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στην Ολλανδία.

Η Αϊντχόφεν θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στους «32» του UEFA Europa League. / @PSV will be Olympiacos’ opponent in the 2020-21 @EuropaLeague round of 32.#Olympiacos #Football #Greece #UEL #UELdraw #Europe pic.twitter.com/pZvuZXOfUP

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) December 14, 2020