Με άδεια χέρια έφυγε από τις Βρυξέλλες η Τερέζα Μέι

Αλλο ένα ηχηρό «όχι» σε μια ακόμη προσπάθεια να επαναδιαπραγματευθεί κάποια τμήματα της συμφωνίας για το Brexit εισέπραξε η Τερέζα Μέι, η οποία βρέθηκε στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ.

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας, μετά την επιτυχία της να ξεπεράσει την πρόταση μομφής, αλλά με μια ισχυρή πτέρυγα εναντίον της, έφτασε την Πέμπτη στις Βρυξέλλες για να διασώσει τη συμφωνία από το ναυάγιο.

Μεταξύ άλλων, ζητούσε να περιοριστεί χρονικά σε 12 μήνες η αντιδημοφιλής ρύθμιση για τη Βόρεια Ιρλανδία (backstop). Η Τερέζα Μέι ήλπιζε ακόμη, όπως γράφει ο Guardian, ότι θα εξασφάλιζε μια νομική διασφάλιση που θα την βοηθούσε να περάσει η συμφωνία από το βρετανικό κοινοβούλιο.

Ο Guardian σημειώνει ότι η λήξη του backstop σε ένα χρόνο ήταν μια ιδέα με υποστηρικτές μέσα στην ΕΕ, όπως τη Γερμανία και την Αυστρία. Ωστόσο, άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, η Σουηδία και το Βέλγιο, όπως και η ίδια η Ιρλανδία είπαν «όχι» και εξέφρασαν αμφιβολίες ότι αυτό θα αρκούσε για να περάσει το Brexit από το βρετανικό Κοινοβούλιο.

Ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν-Κολοντ Γιούνκερ ήταν σαφής στο ότι η ΕΕ δεν είναι αυτή που θα ικανοποιήσει τα αιτήματα των «ανταρτών» βουλευτών της Μέι. «Οι βρετανοί φίλοι μας πρέπει να πουν τι θέλουν, παρά να ζητήσουν αυτό που θέλουν», είπε και επισήμανε ακόμη ότι ναι μην η πρωθυπουργός εργάζεται σκληρά για να περάσει η συμφωνία «αλλά δεν βλέπουμε αποτελέσματα».

Στον αντίποδα, σχεδόν ειρωνική ήταν η δήλωση της προέδρου της Λιθουανίας Ντάλια Γκριμπαουσκάιτε που έγραψε στο Twitter ότι οι Βρετανοί πρέπει να ζητήσουν από… τον Αϊ Βασίλη να τους φέρει αυτό που θέλουν για το Brexit. «Χριστουγεννιάτικη ευχή για το Brexit: Επιτέλους αποφασίστε τί πραγματικά θέλετε και ο Aγιος Βασίλης θα σας το φέρει» έγραψε.

#Brexit Christmas wish: finally decide what you really want and Santa will deliver pic.twitter.com/lJziZsahry

— Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) December 13, 2018