Μαζικοί βομβαρδισμοί της Ρωσίας σε Κίεβο, Οδησσό και τέσσερις ακόμα πόλεις

Πολλαπλές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο και σε άλλες πέντε πόλεις της Ουκρανίας, τα ξημερώματα της Παρασκευής, σε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της Ρωσίας τον τελευταίο χρόνο.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και οκτώ τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο και άλλοι επτά τραυματίστηκαν στο Κίεβο.

Άλλος ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τρεις τραυματίστηκαν όταν ρωσικός πύραυλος έπληξε κτίριο με κατοικίες στην δυτική πόλη της Ουκρανίας, Λβιβ.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και επτά τραυματίστηκαν σε πλήγμα των ρωσικών δυνάμεων σε σχολικό κτίριο στην Οδησσό.

Αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν σε αστικά κέντρα σε όλη την Ουκρανία, που οδήγησαν στην κήρυξη κατάστασης συναγερμού σε όλη την επικράτεια, γύρω στις 7 το πρωί.

Η Ρωσία στοχοθέτησε κοινωνικές και ζωτικές υποδομές, δήλωσε ο ουκρανός πρωθυπουργός, Ντένις Σμίχαλ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας Γιούρι Ιχνάτ, η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική συνδυασμένη αεροπορική επίθεση στην Ουκρανία.

Χρησιμοποιήθηκαν υπερηχητικοί, πύραυλοι κρουζ και βαλλιστικοί πύραυλοι, μεταξύ των οποίων τύπου X-22, οι οποίοι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναχαιτιστούν, πρόσθεσε.

Κτίριο σταθμού του μετρό στο Κίεβο, που χρησιμοποιείτο ως καταφύγιο, υπέστη ζημιές, διευκρίνισε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, Βιτάλι Κλίτσκο, σε ανάρτησή του στο Telegram.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Κονότοπ, στην περιφέρεια Σούμι, όπου χτυπήθηκε μία μεγάλη πολυκατοικία.

Στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, καταγράφηκαν 22 ρωσικά πλήγματα, από τα οποία υπέστησαν ζημιές ένα νοσοκομείο, κτίρια κατοικιών και βιομηχανική εγκατάσταση

Ο δήμαρχος της πόλης, Ιγκόρ Τερέχοφ, έκανε λόγο για πυραύλους S-300 και X-22 που προκάλεσαν προβλήματα στον εφοδιασμό των συγκοινωνιών με ηλεκτρισμό.

Στην Οδησσό, ένα κτίριο υπέστη ζημιές, όμως η πυρκαγιά που προκλήθηκε οριοθετήθηκε γρήγορα, ανέφερε ο δήμαρχος, Χενάντι Τρουχάνοφ.

maternity hospital is struck in Dnipro. The missile attack on Ukraine continues. It’s almost 9:00 am in Ukraine. May the god protect us when we abandoned by the world strongest. I don’t know what to say… pic.twitter.com/zMGWHlPVH0 — ✙🍒 Constantine 🍒✙ (@Teoyaomiquu) December 29, 2023

Στη Λβιβ, πόλη της δυτικής Ουκρανία που γίνεται σπανιότερα στόχος, ο δήμαρχος Αντρίι Σαντόβι αναφέρθηκε σε «δύο πλήγματα» κατά τη διάρκεια επίθεσης στην περιφέρεια με συνολικά «10 Shahed» (drones ιρανικής κατασκευής που χρησιμοποιεί η Μόσχα στις επιθέσεις της).

Πρόσθεσε ότι εκδηλώθηκε «πυρκαγιά σε εγκατάσταση κρίσιμης σημασίας», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

The largest Russian missile attack against Ukraine since last winter is taking place right now pic.twitter.com/1psYDvMCN4 — Visegrád 24 (@visegrad24) December 29, 2023

Οι αρχές αναφέρθηκαν επίσης σε εκρήξεις στην περιφέρεια Ντνίπρο.

Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, «κατευθυνόμενοι πύραυλοι» εκτοξεύθηκαν από ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95MS.

In Odesa and Lviv, the Russians hit residential buildings. Russia deliberately attacks civilians. I demand an immediate response and recognition of Russia as a terrorist state! #RussiaIsATerroristState #RussianTerrorismMustBeStopped #RussianWarCrimes pic.twitter.com/waYER351DS — Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) December 29, 2023

Την Πέμπτη, ρωσικά πλήγματα είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι εννέα σε δυο χωριά στην περιφέρεια Ζαπορίζια (νότια).

This is what Ukrainians see on their phones this morning: and as a result, millions of men, women, and children are in bomb shelters as Russia fires missiles across the country. Ukraine needs funding now to continue to fight for freedom from such horror in 2024. pic.twitter.com/0nOW4lR70Q — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 29, 2023

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι κατέστρεψε ουκρανικό drone στον εναέριο χώρο της περιφέρειας Κουρσκ, κοντά στα ουκρανορωσικά σύνορα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News