Μαζικές συλλήψεις στα αμερικανικά πανεπιστήμια σε διαδηλώσεις για τη Γάζα

Τις ημέρες του πολέμου στο Βιετνάμ θυμίζουν οι διαμαρτυρίες υπέρ των Παλαιστινίων, αλλά και οι αντισημιτικές εκδηλώσεις στο Κολούμπια, το Γέιλ και άλλα αμερικανικά πανεπιστήμια, καθώς οι διοικήσεις τους προσπαθούν να κατευνάσουν τα πνεύματα.

Παράλληλα, σημειώνονται πολλά επεισόδια και επιθέσεις, λεκτικές και σωματικές, εναντίον εβραίων φοιτητών και καθηγητών στους χώρους των πανεπιστημίων, καθώς και ακραίες δηλώσεις υπέρ της Χαμάς και της σφαγής Ισραηλινών, τα οποία προκαλούν έντονη ανησυχία στις τοπικές αρχές, το Κογκρέσο και τον Λευκό Οίκο.

Ο Τζο Μπάιντεν ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Κυριακή ότι η κυβέρνηση κάνει τα πάντα για να προστατεύσει την εβραϊκή κοινότητα.

«Ακόμη και τις τελευταίες ημέρες έχουμε δει παρενοχλήσεις και εκκλήσεις για την άσκηση βίας εναντίον των Εβραίων. Αυτός ο ξεκάθαρος αντισημιτισμός είναι κατακριτέος και επικίνδυνος και δεν έχει απολύτως καμία θέση στα πανεπιστήμια ή οπουδήποτε αλλού στη χώρα μας», τόνισε ο αμερικανός πρόεδρος.

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κολούμπια παρακολούθησαν τα μαθήματά τους διαδικτυακά την Δευτέρα, καθώς πανεπιστημιακοί αξιωματούχοι ελπίζουν σε αποκλιμάκωση των εντάσεων στην πανεπιστημιούπολη της Νέας Υόρκης, μετά τις μαζικές συλλήψεις της περασμένης εβδομάδας έπειτα από διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η πρόεδρος του Κολούμπια, Νέματ Μινούς Σαφίκ, ανέφερε πως το πανεπιστήμιο ακύρωσε τα διά ζώσης μαθήματα τη Δευτέρα, σε μια προσπάθεια «αποκλιμάκωσης» της κατάστασης και προκειμένου «όλοι μας να έχουμε την ευκαιρία να εξετάσουμε τα επόμενα βήματα», καταγγέλλοντας παράλληλα την αντισημιτική ρητορική και την απειλητική και παρενοχλητική συμπεριφορά, που έχει παρατηρηθεί πρόσφατα στην πανεπιστημιούπολη.

«Τις εντάσεις αυτές έχουν εκμεταλλευθεί άτομα που δεν έχουν σχέση με το Κολούμπια τα οποία έχουν έρθει στην πανεπιστημιούπολη για να επιδιώξουν τη δική τους ατζέντα», είπε η Σαφίκ. Χρειαζόμαστε μια επανεκκίνηση».

Τουλάχιστον 100 διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων συνελήφθησαν την Πέμπτη στην πανεπιστημιούπολη όταν η Σαφίκ έδωσε την άδεια στην αστυνομία της Νέας Υόρκης να διαλύσει έναν καταυλισμό φοιτητών που διαμαρτύρονταν για τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα.

America we have a problem

“Al-Qassam, you make us proud, take another soldier out”

“We say justice, you say how? Burn Tel Aviv to the ground”

“Hamas, we love you. We support your rockets too”

Extremists at @Columbia chant in support for Hamas terror.

