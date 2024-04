Πανεπιστήμιο Κολούμπια: Η αστυνομία διέλυσε καταυλισμό υπέρ των Παλαιστινίων

Κλιμακώθηκε η ένταση στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, την Πέμπτη, καθώς η αστυνομία της Νέας Υόρκης διέλυσε συγκέντρωση και πρόχειρο καταυλισμό φοιτητών που διαμαρτύρονταν για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Με εντολή της προέδρου του πανεπιστημίου, που την Τετάρτη κατέθεσε σε επιτροπή του Κογκρέσου για τον αντισημιτισμό στα αμερικανικά πανεπιστήμια, έγιναν συλλήψεις.

Εκατοντάδες φοιτητές έστησαν σκηνές και άρχισαν να κατασκηνώνουν στο κέντρο της πανεπιστημιούπολης από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε ένδειξη διαμαρτυρίας, απαιτώντας κατάπαυση του πυρός και την οικονομική αποδέσμευση του πανεπιστημίου από το Ισραήλ, γεγονός που οδήγησε την πρόεδρο του Κολούμπια, Νεμάτ «Μινούς» Σαφίκ, να απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση.

Σε email προς τους φοιτητές, η Σαφίκ έγραψε: «Εξουσιοδότησα το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης να αρχίσει την εκκαθάριση του καταυλισμού από το νότιο γκαζόν της πανεπιστημιούπολης Morningside που είχε στηθεί από φοιτητές.

»Πήρα αυτή την ασυνήθιστη απόφαση διότι πρόκειται για ασυνήθιστη κατάσταση. Τα άτομα που δημιούργησαν τον καταυλισμό παραβίασαν έναν μακρύ κατάλογο κανονισμών και πολιτικών (του πανεπιστημίου)».

UPDATE: A massive group of students have surrounded the Columbia University Palestine solidarity encampment to express their support for the protesters pic.twitter.com/WN6yc7MSac

Σύμφωνα με τον Guardian, οι φοιτητές απάντησαν ότι ο χλοοτάπητας είχε προηγουμένως οριστεί ως «ζώνη ελεύθερου λόγου» σύμφωνα με τον τελευταίο κανονισμό του πανεπιστημίου σχετικά με τις διαδηλώσεις, αλλά αρκετοί φοιτητές απομακρύνθηκαν, συνελήφθησαν και απαγορεύθηκε προσωρινά η είσοδός τους στην πανεπιστημιούπολη, ενώ ορισμένοι επίσης εκδιώχθηκαν από τις φοιτητικές εστίες όπου διέμεναν, όπως έγραψε η φοιτητική εφημερίδα.

Την Πέμπτη, τρεις φοιτητές –μεταξύ των οποίων η Ισαρ Χίρσι, κόρη της Ιλχάν Ομάρ, της Δημοκρατικής βουλευτού της Μινεσότα– αποβλήθηκαν προσωρινά από το Κολούμπια και το «αδελφό» του Κολέγιο Μπάρναρντ για τη συμμετοχή τους στον καταυλισμό.

i’m an organizer with CU Apartheid Divest @ColumbiaSJP, in my 3 years at @BarnardCollege i have never been reprimanded or received any disciplinary warnings

i just received notice that i am 1 of 3 students suspended for standing in solidarity with Palestinians facing a genocide.

— isra hirsi (@israhirsi) April 18, 2024