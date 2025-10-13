Μάτι: Ενοχος στο Εφετείο ο Ματθαιόπουλος για τις απειλές στον πραγματογνώμονα Λιότσο

Ενοχος κρίθηκε στο Εφετείο ο Βασίλης Ματθαιόπουλος, πρώην αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, για την υπόθεση με τις πιέσεις και τις απειλές σε βάρος του Δημήτρη Λιότσιου, του πραγματογνώμονα που ανέλαβε την υπόθεση για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 30 μηνών με τριετή αναστολή, χωρίς να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Ματθαιόπουλος είχε ασκήσει έφεση κατά της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης, ενώ εκτίει ήδη ποινή φυλάκισης για την τραγωδία στο Μάτι.

Την είδηση γνωστοποίησε στα social media η συγγραφέας βιβλίου για το Μάτι, Μαρίνα Καρύδα, καθώς και πολίτες που επλήγησαν από τη φονική πυρκαγιά τον Ιούλιο του 2018.

«Σήμερα εκδικάστηκε η έφεση του πρώην Αρχηγού της Πυροσβεστικής Βασίλη Ματθαιόπουλου για την καταδίκη του στην υπόθεση παράβασης καθήκοντος κατά του πραγματογνώμονα Λιότσιου Δημήτριου, ώστε να παραποιήσει την έκθεσή του και να συγκαλύψει τις ευθύνες ανωτέρων του και πολιτικών προσώπων. Στην έφεσή του ο Ματθαιόπουλος ισχυρίστηκε πως εφόσον ο πραγματογνώμονας ήταν διορισμένος από τον Εισαγγελέα για την πραγματογνωμοσύνη δεν ήταν υφιστάμενος του, άρα δεν έκανε παράβαση καθήκοντος», αναφέρει μεταξύ άλλων η κυρία Καρύδα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News