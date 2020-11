Μακρόν και Πομπέο συζήτησαν για την «πολύ επιθετική Τουρκία» του Ερντογάν

Οι «πολύ επιθετικές» ενέργειες της Τουρκίας και η ανάγκη να «πεισθεί» ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να αλλάξει τη στάση του ήταν στην ατζέντα της συνάντησης που είχαν τη Δευτέρα στο Παρίσι ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο.

Ο αμερικανός αξιωματούχος, κατά την αποχαιρετιστήρια περιοδεία του στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή (έστω και αν ο ίδιος δεν θέλει να το βλέπει έτσι), δήλωσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Figaro ότι «ο Μακρόν και εγώ περάσαμε πολύ χρόνο συζητώντας τις πρόσφατες ενέργειες της Τουρκίας και συμφωνήσαμε ότι είναι πολύ επιθετικές».

Αναφέρθηκε στη στήριξη που προσφέρει η Τουρκία στο Αζερμπαϊτζάν ή «στο γεγονός ότι έχει μεταφέρει συριακές δυνάμεις στην περιοχή». «Μιλήσαμε επίσης για τη δράση της στη Λιβύη, όπου επίσης έχει μεταφέρει δυνάμεις από τρίτες χώρες ή για τη δράση της στην Ανατολική Μεσόγειο και θα μπορούσα να συνεχίσω αυτόν τον κατάλογο», συνέχισε ο Πομπέο.

«Η αμερικανική θέση είναι ότι η διεθνοποίηση αυτών των συγκρούσεων είναι επιβλαβής και βλάπτει όλες τις εμπλεκόμενες χώρες. Επομένως, καλέσαμε όλες τις χώρες να σταματήσουν να επεμβαίνουν στη Λιβύη, είτε είναι οι Ρώσοι, Τούρκοι ή άλλοι», τόνισε ο αμερικανός υπουργός. «Το ίδιο πράγμα ισχύει και για το Αζερμπαϊτζάν, μας ανησυχεί η αυξανόμενη χρήση τουρκικών στρατιωτικών δυνατοτήτων», πρόσθεσε.

Pleased to be in Paris today to meet with President @EmmanuelMacron. France is our oldest Ally, and our relationship is integral to the Transatlantic alliance, particularly as we seek to draw on its strength to tackle the complex global challenges we face. pic.twitter.com/iXxjaUEAQC

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 16, 2020