Μακρόν για το «χαστούκι» της Μπριζίτ: «Μια πλάκα μετατρέπεται σε γεωπλανητική καταστροφή»

Με το βίντεο της ομολογουμένως… αμήχανης στιγμής που είχε με τη σύζυγό του Μπριζίτ Μακρόν κατά την άφιξή τους στο Βιετνάμ να κάνει τον γύρο του Διαδικτύου και να προκαλεί κάθε είδους σχόλιο και ισχυρισμό, ο γάλλος πρόεδρος αναγκάστηκε να τοποθετηθεί σχετικά υποβαθμίζοντας το περιστατικό.

«Μάλλον αστειευόμασταν και κάναμε πειράγματα μεταξύ μας, όπως κάνουμε συχνά με τη γυναίκα μου, και ένα βίντεο που κυκλοφόρησε, εξελίχθηκε σε μια γεωπλανητική καταστροφή», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους. «Στον κόσμο που ζούμε, δεν έχουμε πολύ χρόνο για χάσιμο συζητώντας τέτοια θέματα», πρόσθεσε.

Μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι BFMTV, ο Μακρόν αρνήθηκε οποιαδήποτε «οικογενειακή σκηνή», προσθέτοντας: «Όλα αυτά είναι λίγο παράλογα. Ο κόσμος λέει πολλά ηλίθια πράγματα. Όλοι πρέπει να ηρεμήσουν».

Macron slapped? Viral video shows the French president’s face getting pushed away by hand as he arrives in Vietnam with wife Brigitte

