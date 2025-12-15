Ισπανία: Πρόστιμο €64 εκατ. στην πλατφόρμα Airbnb

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου 64 εκατομμυρίων ευρώ στην πλατφόρμα Airbnb για τη δημοσίευση αγγελιών για απαγορευμένες κατοικίες, μια παράβαση που χαρακτηρίσθηκε «σοβαρή», εν μέσω της στεγαστικής κρίσης που πλήττει τη χώρα.

Στην Ισπανία, οι πλατφόρμες βραχυπρόθεσμης μίσθωσης κατοικίας προκαλούν έντονες επικρίσεις, κυρίως στις μεγάλες τουριστικές πόλεις, όπου πολλοί κάτοικοι τις κατηγορούν ότι συμβάλλουν στην εκτίναξη των ενοικίων.

Η Airbnb οφείλει να καταβάλει πρόστιμο 64.055.311 ευρώ το οποίο είναι «οριστικό», διευκρινίζει σε ανακοίνωση το υπουργείο Κατανάλωσης, προσθέτοντας ότι η πλατφόρμα με έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει στο εξής «να διορθώσει τις διαπιστωθείσες παραλείψεις απαλείφοντας τα παράνομα περιεχόμενα».

«Χιλιάδες οικογένειες ζουν σε συνθήκες αβεβαιότητας εξαιτίας της στεγαστικής κρίσης, ενώ ορισμένοι πλουτίζουν χάρη σε οικονομικά μοντέλα που εκδιώκουν τους ανθρώπους από τα σπίτια τους», εξηγεί στην ανακοίνωση ο υπουργός Κοινωνικών Δικαιωμάτων και Κατανάλωσης, Πάμπλο Μπουστιντούι.

«Στην Ισπανία, καμία εταιρεία, όσο μεγάλη και αν είναι, δεν βρίσκεται υπεράνω των νόμων».

Το 2024, η Ισπανία υποδέχθηκε 94 εκατομμύρια επισκέπτες, αριθμό-ρεκόρ, γεγονός που την καθιστά δεύτερο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως μετά τη Γαλλία. Αυτό το ρεκόρ μπορεί να ξεπερασθεί κατά το 2025.

Αλλά αν ο τουρισμός είναι ο κινητήρας της οικονομίας, πολλοί Ισπανοί καταγγέλλουν την ανεπάρκεια των υποδομών, την εξαφάνιση των παραδοσιακών επιχειρήσεων που έχουν αντικατασταθεί από τουριστικά καταστήματα και, κυρίως, την εκτίναξη των τιμών των ενοικίων, αφού οι ιδιοκτήτες στρέφονται προς την τουριστική μίσθωση, κυρίως μέσω της Airbnb, σαφώς περισσότερο προσοδοφόρα. Ο,τι δηλαδή συμβαίνει και στην Ελλάδα.

Απέναντι στην έκρηξη της οργής, οι τοπικές Αρχές σε πολλές περιοχές έχουν ανακοινώσει τους τελευταίους μήνες μέτρα, ανάλογα με τους περιορισμούς που επέβαλε η δημοτική Αρχή της Βαρκελώνης.

Στην πιο τουριστική πόλη της Ισπανίας, ο δήμος υποσχέθηκε να μην ανανεώσει τις άδειες μίσθωσης για περίπου 10.000 τουριστικά καταλύματα, οι οποίες λήγουν τον Νοέμβριο του 2028.

