Οι φωτογραφίες της εβδομάδας 8-14 Δεκεμβρίου

Στολίζει και η θάλασσα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Το μπαλόνι ήταν του χεριού του, όχι η τεράστια μπάλα. Οι ψαρόβαρκες της «Καραγκούνας». Φιλανθρωπικό θέαμα, τέρας για το μεροκάματο, καημένη παραλία. Λαγούμι και παραπήγματα Γάζας. Στην πυρά και ο Διάβολος και η «κεφαλή Τραμπ». Το άλμπουμ διαβεβαιώνει: το κανόλι δεν παχαίνει, ομορφαίνει!
Στην Καλιφόρνια η άμπωτη φανέρωσε πάσσαλο προβλήτας στολισμένο με αστερίες: το χριστουγεννιάτικο δέντρο του βυθού
Kevin Carter/Getty Images/Ideal image
Ο μικρός Βραζιλιάνος ένιωσε δέος μπροστά στη μεγάλη λαμπερή μπάλα και έσφιξε πιο δυνατά το σκοινάκι του μπαλονιού του
REUTERS/Tita Barros
Στυλιζαρισμένο εποχικό κέφι επαγγελματιών καλλιτεχνών στα «συγκρουόμενα» του λονδρέζικου Olympia Exhibition Centre
Dan Kitwood/Getty Images/Ideal image
Ακόμη και οι βολιώτικες ψαρόβαρκες χόρεψαν μέσα στο λιμάνι τη «Σβαρνιάρα», τον βαρύ σκοπό των θεσσαλικών τρακτέρ
Θανάσης Καλιακούδας/SOOC
Ρομαντική η κυρία, προτίμησε τον παλιομοδίτικο «Σάντα» στο καρουζέλ τού πιο κεντρικού παριζιάνικου κήπου, στο 1ο Διαμέρισμα
REUTERS/Sarah Meyssonnier
Βερολινέζικη καλλιτεχνική εγκατάσταση με παγοδρόμους, κίτρινο φωτισμό και αναποδογυρισμένα έλατα
EPA/Hannibal Hanschke
Καμιά χιλιάδα «Σάντα» χειροκρότησαν τα φιλανθρωπικά ακροβατικά αυτού τού «ήρωα κόμιξ» σε τορινέζικο νοσοκομείο παίδων
EPA/Alessandro di Marco
H βράβευση της ιταλικής κουζίνας από την UNESCO απαιτεί κέρασμα στην Τζόρτζια Μελόνι: ένα σιτσιλιάνικο κανόλι, που δίνει και μπόι
REUTERS/Igor Petyx
Στην Τζακάρτα δύο μουσουλμάνες εντυπωσιάστηκαν από τη διακόσμηση του mall και, χαρούμενες, έβγαλαν μια σέλφι
REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
Υπάλληλος αμερικανικού σουπερμάρκετ μάζεψε τα καρότσια από το πάρκινγκ ντυμένος με στολή «εποχικών διακοπών»
REUTERS/Mike Segar
Προβατάκι ινδικό, ολοζώντανο, αφού δεν πήγε από ευλογιά, και ευλογημένα τυχερό, κουκουλωμένο με πουλόβερ
REUTERS/Bhawika Chhabra
Οχι, η παραλία του Μπράιτον δεν φταίει που κείται στην Αγγλία, ούτε που στα νερά της πόντισαν τείχος ανεμογεννητριών
REUTERS/Phil Noble
Στις τεχνολογικά προηγμένες ΗΠΑ η πλημμύρα σκανάρισε την πινακίδα που την αφορούσε και, συγκινημένη, φρενάρισε
REUTERS/David Ryder
Παλαιστινιακός χειμώνας: στα τσαντίρια της Λωρίδας ίσως δεν πέφτουν βόμβες, όμως βρέχει και κάνει κρύο
REUTERS/Ramadan Abed
Οπως εμείς καίμε τον Ιούδα πασχαλιάτικα, στη Γουατεμάλα πυρπόλησαν τον οξαποδώ (και τον Τραμπ) χριστουγεννιάτικα
REUTERS/Cristina Chiquin
