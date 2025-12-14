Οι φωτογραφίες της εβδομάδας 8-14 Δεκεμβρίου

Στολίζει και η θάλασσα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Το μπαλόνι ήταν του χεριού του, όχι η τεράστια μπάλα. Οι ψαρόβαρκες της «Καραγκούνας». Φιλανθρωπικό θέαμα, τέρας για το μεροκάματο, καημένη παραλία. Λαγούμι και παραπήγματα Γάζας. Στην πυρά και ο Διάβολος και η «κεφαλή Τραμπ». Το άλμπουμ διαβεβαιώνει: το κανόλι δεν παχαίνει, ομορφαίνει!