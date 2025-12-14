Mαρινάκης: «Η Ελλάδα του Μητσοτάκη μείωσε την απόσταση με την Ευρώπη»

«Η Ελλάδα μέσα σε εξίμισι χρόνια έχει καταφέρει και μειώνει την απόστασή της με την Ευρώπη. Το διαθέσιμο εισόδημα που ήταν στο 61% είναι πλέον στο 70%, η ατομική κατανάλωση είναι στο 81%. Εχουν βρει δουλειά με την πολιτική μας μισό εκατομμύριο άνθρωποι. Αλλά δεν θέλω να σας κουράσω με αριθμούς. Θέλω να αναλογιστείτε πώς κάνουν τη συζήτηση όλοι οι υπόλοιποι, όλες οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις;», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη σύνοδο των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ της ΝΔ.

«Χθες ήμουν στη Βουλή», συνέχισε. «Τελείωσα την ομιλία μου και έκαναν διάφορες πολιτικές επιθέσεις οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων. Ενα δισ. μοίρασε ο ένας στους αγρότες, 2 δισ. ο δεύτερος, 2,5 δισ. ο τρίτος. Πώς δεν το σκεφτήκαμε και εμείς να δώσουμε τόσα παραπάνω λεφτά; Ηταν τόσο απλή η λύση… Γύρω στα 15 δισ. ήταν αυτό το δεκάλεπτο των παρεμβάσεων των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Αυτοί μας οδήγησαν στις κλειστές τράπεζες. Και αυτές είναι οι λογικές που προσπαθεί να σταματήσει με τις πολιτικές του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

»Γιατί στην Ελλάδα του Μητσοτάκη υπάρχει μια κυβέρνηση που δημιουργεί συνθήκες, όπως αυτή που δημιούργησε το υπουργείο Ενέργειας και ο Σταύρος Παπασταύρου με τη Chevron, με τις ενεργειακές συμφωνίες. Στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη υπάρχει το ψηφιακό κράτος, που δεν υπήρχε. Στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη υπάρχει η πολιτική προστασία, που δεν υπήρχε. Στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη υπάρχουν 83 μειωμένοι φόροι, για αυτόν τον άνθρωπο και έξι μονάδες λιγότερες εισφορές.

»Στην Ελλάδα αυτή υπάρχει μια άμυνα και μια εξωτερική πολιτική που σου δίνει τη δυνατότητα να φέρεις τα λεφτά σου και να δώσεις δουλειές. Κάθε, λοιπόν, πράγμα που ακούμε και μας λένε “μα καλά, τρώγεται η επενδυτική βαθμίδα;”, “τρώγεται η αναβάθμιση της χώρας για το κράτος δικαίου με τη μάχη που δίνουμε;”, “τρώγονται οι ενεργειακές συμφωνίες;”. Αμεσα όχι, είναι η απάντηση, αλλά ουσιαστικά ναι, είναι ο τρόπος για να έχουμε καλύτερα εισοδήματα», πρόσθεσε.

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στα ζητήματα εγκληματικότητας, λέγοντας: «Στον ΟΠΕΚΕΠΕ αργήσαμε, αν και ήμασταν οι πρώτοι που κάναμε και ελέγχους και μπλοκάραμε ΑΦΜ και στείλαμε κόσμο στη Δικαιοσύνη πριν έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά δείτε λίγο την εξεταστική. Πότε ήταν τα περισσότερα από αυτά τα τυχερά λαχεία; Ολα ξεκίνησαν μετά το 2019; Οι Πόρσε πότε αγοράστηκαν; Μέχρι να εκλεγεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης Πρωθυπουργός όλοι αυτοί έκαναν τη διαδρομή κατηχητικό-σπίτι, σπίτι-κατηχητικό και το 2019 έγιναν εγκληματίες;

»Η Ελλάδα μέχρι το 2019 δεν είχε πληρώσει ούτε ένα ευρώ πρόστιμο για τις αγροτικές επιδοτήσεις ή είχε πληρώσει 3 δισ.; Το λέω αυτό για να πω ότι δεν φταίμε; Οχι, δεν το λέω για να πω ότι δεν φταίμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρωθυπουργός που να έχει αναλάβει περισσότερες φορές ευθύνες, ακόμη και μεγαλύτερες από αυτές που δεν του αναλογούν. Αλλά δεν θα μας κουνάνε το δάχτυλο τα κόμματα που έχουν τους πιο πολλούς υπουργούς καταδικασμένους από τη Δικαιοσύνη και κάποια άλλα κόμματα που έχουν και πολλούς φυλακισμένους υπουργούς.

»Και θα πω και κάτι. Τα είπε πολύ χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ο εγκληματίας θα συνεχίσει να είναι εγκληματίας. Αυτό που αλλάζει είναι το δόγμα του κράτους. Ναι, δεν κλείσαμε την πληγή του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά κλείσαμε τις πληγές των γηπέδων, των πανεπιστημίων, των καταλήψεων. Κλείσαμε τις πληγές στις εγκληματικές οργανώσεις σε εφορίες, σε φυλακές, σε πολεοδομίες, στις παράνομες συνταγογραφήσεις. Δεν υπάρχει κυβέρνηση που πατάει ένα κουμπί και σταματάνε οι εγκληματίες να εγκληματούν. Υπάρχουν κυβερνήσεις που αλλάζουν τους ποινικούς κώδικες, εφαρμόζουν τον νόμο και έχουν αποτελέσματα. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αλλά αυτός που κατάφερε όλα αυτά είναι αυτός που θα κλείσει και τις υπόλοιπες πληγές».

Στην συνέχεια υπεραμύνθηκε της πολιτικής που ασκεί η κυβέρνηση, μειώνοντας φόρους, ιδρύοντας μη κρατικά πανεπιστήμια και ακολουθώντας μια φιλελεύθερη πολιτική.

Καταλήγοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε τα κομματικά στελέχη να ενεργοποιηθούν, λέγοντας: «Μην περιμένουμε να προκηρυχθούν εκλογές για να τις κερδίσουμε. Από αύριο, από χθες, κάθε μέρα, κάθε ώρα, σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά, με τους ανθρώπους που περιμένουν από εμάς τις δικές μας αλήθειες, ακόμα κι αν είναι θυμωμένοι με τα δικά μας επιχειρήματα, με υπερηφάνεια, όπως πολύ σωστά είπε ο Νίκος Ρωμανός, για να κερδίσουμε τις εκλογές το 2027.

»Δεν κινδυνολογώ, αλλά αν το 2027 δεν πετύχουμε τους στόχους μας, τότε είμαι βέβαιος ότι όλα όσα συζητάμε δεν θα είναι δεδομένα. Εμείς θα πάμε θετικά, με το δικό μας πρόγραμμα και με το δικό μας αφήγημα. Δεν θα πάμε με κινδυνολογία. Και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία» πρόσθεσε.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News