Αφαντος ο δράστης της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Brown

Ελεύθερος θα αφεθεί ο άνδρας που προσήχθη ως «πρόσωπο ενδιαφέροντος» μετά την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο στο Πανεπιστήμιο Brown, στο Πρόβιντενς του Ρόουντ Αϊλαντ των ΗΠΑ, από την οποία σκοτώθηκαν δύο φοιτητές και τραυματίστηκαν εννέα.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Πρόβιντενς, Οσκαρ Πέρεζ, είχε επισημάνει χθες το μεσημέρι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι ένας άνδρας ηλικίας περίπου 20 ετών προσήχθη σε σχέση με την επίθεση του Σαββάτου, χωρίς όμως να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Ωστόσο κάποιες ώρες αργότερα, στη διάρκεια άλλης συνέντευξης Τύπου, ο δήμαρχος της πόλης, Μπρετ Σμάιλι και άλλοι τοπικοί αξιωματούχοι, δήλωσαν ότι ο προσαχθείς θα αφεθεί ελεύθερος, ενώ πρόσθεσαν ότι οι έρευνες «στρέφονται προς άλλη κατεύθυνση».

«Δεν έχουμε λύσει ακόμη την υπόθεση, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι θα το κάνουμε στο άμεσο μέλλον», επεσήμανε ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας, Πίτερ Νερόνα.

Οι αξιωματούχοι αρνήθηκαν να σχολιάσουν τον λόγο για τον οποίο είχε προσαχθεί ο άνδρας και πρόσθεσαν ότι πιστεύουν πως ο άνδρας που εμφανίζεται σε βίντεο κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, είναι ο ύποπτος που εξακολουθούν να αναζητούν.

Αν και ο δράστης της επίθεσης παραμένει ασύλληπτος, οι αρχές επεσήμαναν χθες το βράδυ ότι έχει αρθεί η εντολή που είχαν εκδώσει προς όσους βρίσκονται στην πανεπιστημιούπολη του Brown και στους κατοίκους των γύρω περιοχών, να παραμείνουν στο σημείο που βρίσκονται και να αναζητήσουν καταφύγιο.

Η ένοπλη επίθεση –η πιο πρόσφατη από τις σχεδόν 400 που έχουν καταγραφεί φέτος στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Gun Violence Archive– προκάλεσε σοκ στην πανεπιστημιακή κοινότητα του Brown. Το πανεπιστήμιο ακύρωσε εξετάσεις αλλά και τα μαθήματα ως το τέλος του έτους.

Ο δήμαρχος εξήγησε ότι οι Αρχές δεν είχαν ενημερώσει τους συγγενείς όλων των θυμάτων, καθώς κάποιοι από αυτούς ταξίδευαν. Κάλεσε εξάλλου τους κατοίκους του Πρόβιντενς να συμμετάσχουν κανονικά στη γιορτή που είχε προγραμματιστεί για χθες το βράδυ, στη διάρκεια της οποίας θα φωτιζόταν ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και το μενορά για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα.

«Αν μπορούμε να μαζευτούμε ως κοινότητα και να στείλουμε λίγο φως, πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο», σχολίασε.

Βίντεο του υπόπτου

Οι επτά τραυματίες είναι σε σταθερή κατάσταση, επεσήμανε ο Σμάιλι, ενώ ένας ακόμη είναι σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση και ο ένατος τραυματίας έχει πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Ο ένοπλος δράστης τράπηκε σε φυγή αφότου άνοιξε πυρ σε αίθουσα διδασκαλίας στο κτίριο Μηχανικών και Φυσικής Barus & Holley, οι εξωτερικές πόρτες του οποίου ήταν ξεκλείδωτες, καθώς οι φοιτητές έδιναν εξετάσεις.

Οι Αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα ένα σύντομο βίντεο από ένα πρόσωπο ενδιαφέροντος στην υπόθεση, ντυμένο με μαύρα ρούχα, να περπατά κοντά στο κτίριο αυτό. Ο αναπληρωτής επικεφαλής της αστυνομίας του Πρόβιντενς, Τίμοθι Ο’ Χάρα, πρόσθεσε ότι ο ύποπτος ενδέχεται να είχε καλυμμένο το πρόσωπό του με μάσκα.

«Αυτή είναι μια μέρα που κάποιος θα ευχόταν να μην έρθει ποτέ, αλλά ήρθε», δήλωσε η πρύτανης του Brown, Κριστίνα Πάξσον, επιβεβαιώνοντας ότι όλα, ή σχεδόν όλα, τα θύματα είναι φοιτητές.

