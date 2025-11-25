Τέσσερις νέες συλλήψεις για την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο

Οι γαλλικές αρχές συνέλαβαν ακόμη τέσσερα άτομα στο πλαίσιο της έρευνας για την εντυπωσιακή ληστεία των αυτοκρατορικών κοσμημάτων που σημειώθηκε μέρα μεσημέρι τον περασμένο μήνα στο μουσείο του Λούβρου, όπως δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού.

«Πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας 38 και 39 ετών, και δύο γυναίκες, 31 και 40 ετών, όλοι από την περιοχή του Παρισιού», είπε η Λορ Μπεκώ, μετά τις συλλήψεις και απαγγελίες κατηγοριών σε άλλους τέσσερις για τη ληστεία της 19ης Οκτωβρίου.

Τον Οκτώβριο μια τετραμελής συμμορία εισέβαλε στο Λούβρο, το πιο πολυσύχναστο μουσείο τέχνης στον κόσμο, μέρα μεσημέρι, χρειάστηκε μόλις επτά λεπτά για να κλέψει κοσμήματα αξίας περίπου 102 εκατομμυρίων δολαρίων και διέφυγε με σκούτερ. Οι ληστές στάθμευσαν ένα φορτηγό μετακόμισης με μια σκάλα κάτω από τη Γκαλερί Απόλλων, όπου φυλάσσονται τα γαλλικά βασιλικά κοσμήματα, ανέβηκαν σε έναν γερανό, έσπασαν ένα παράθυρο και χρησιμοποίησαν τροχούς κοπής για να ανοίξουν τις γυάλινες προθήκες που περιείχαν τους θησαυρούς.

Η ληστεία μέρα μεσημέρι προκάλεσε αμφιβολίες σχετικά με την αξιοπιστία του πιο επισκέψιμου μουσείου του κόσμου ως φύλακα των πολυάριθμων έργων του. Μέχρι στιγμής, δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος από τα κλεμμένα κοσμήματα.

Οι τέσσερις που έχουν ήδη κατηγορηθεί για τη ληστεία περιλαμβάνουν τρεις άνδρες και μία γυναίκα. Ενας από τους άνδρες, 37 ετών, ήταν ζευγάρι με τη γυναίκα και έχουν παιδιά, ανέφερε η Μπεκώ.

Οι ληστές άφησαν πίσω τους ένα στέμμα διακοσμημένο με διαμάντια και σμαράγδια που ανήκε κάποτε στην αυτοκράτειρα Ευγενία, σύζυγο του Ναπολέοντα Γ΄, καθώς διέφευγαν. Ωστόσο, απέσπασαν οκτώ άλλα κοσμήματα, μεταξύ των οποίων ένα κολιέ με σμαράγδια και διαμάντια που είχε προσφέρει ο Ναπολέων Α΄ στη δεύτερη σύζυγό του, αυτοκράτειρα Μαρία-Λουίζα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News