Το Λούβρο αυξάνει 45% το εισιτήριο για τους μη ευρωπαίους επισκέπτες

Το Λούβρο θα αυξήσει κατά 45% την τιμή του εισιτηρίου εισόδου για τους μη ευρωπαίους επισκέπτες του από το 2026.

Από τη 14η Ιανουαρίου, οι υπήκοοι χωρών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (που περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ισλανδία, το Λιχνενστάιν και τη Νορβηγία) θα πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των 32 ευρώ για να περιηγηθούν στο έκτασης 73.000 τετραγωνικών μέτρων Λούβρο, ήτοι 10 ευρώ περισσότερο από την τωρινή τιμή του εισιτηρίου, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Αυτή η αύξηση, που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του Λούβρου, θα εφαρμοστεί κυρίως στους Αμερικανούς, που κατατάσσονται πρώτοι μεταξύ των ξένων επισκεπτών, αλλά επίσης στους Κινέζους, που βρίσκονται στην τρίτη θέση, σύμφωνα με τον απολογισμό δραστηριότητας του Μουσείου για το 2024.

Σύμφωνα με αυτήν την έκθεση, το Λούβρο υποδέχθηκε 8,7 εκατομμύρια ανθρώπους τον περασμένο χρόνο, εκ των οποίων το 69% ήταν ξένοι.

Το Λούβρο, που βρίσκεται στο «μάτι του κυκλώνα» μετά τη θεαματική διάρρηξη της 19ης Οκτωβρίου, ελπίζει πως θα αντλήσει από αυτήν την αύξηση περί τα «15-20 εκατομμύρια ευρώ» τον χρόνο σε επιπρόσθετα έσοδα, χρήματα που θα διατεθούν για την επίλυση των «δομικών προβλημάτων» του μουσείου, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) το Μουσείο.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το Λούβρο είναι αντιμέτωπο «με έναν τοίχο επενδύσεων που δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει», κυρίως λόγω έλλειψης «ιεράρχησης στα πολυάριθμα προγράμματά του».

Η ληστεία της 19ης Οκτωβρίου κατέδειξε επίσης τον «ανεπαρκή εξοπλισμό του σε μέσα ασφαλείας», σύμφωνα με τη διοικητική έρευνα που ξεκίνησε μετά την κλοπή των κοσμημάτων του Στέμματος.

