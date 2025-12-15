Πάνω από 20 συλλήψεις «παρκαδόρων» σε νυχτερινά μαγαζιά

Σε 23 συλλήψεις κατέληξε η διήμερη (12.12 και 13.12) εξόρμηση των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) έξω από τα νυχτερινά μαγαζιά της Αθήνας για το «γνωστό» φαινόμενο των παρκαδόρων που «βολεύουν» –με το αζημίωτο– τα ΙΧ των πελατών, αναλαμβάνοντας τη στάθμευσή τους σε δημόσιους χώρους (οδούς, πεζοδρόμια κ.λπ.).

Αποτέλεσμα των ελέγχων ήταν συγκεκριμένα η σύλληψη 15 παρκαδόρων και άλλων οκτώ προσωρινά υπευθύνων των καταστημάτων.

Οπως διαπιστώθηκε, εκτός από την παράνομη στάθμευση των αυτοκινήτων, οι ιδιοκτήτες-οδηγοί τους τα παραλάμβαναν κατά την αποχώρησή τους από τα καταστήματα έναντι χρηματικού αντιτίμου, χωρίς την έκδοση φορολογικού παραστατικού (απόδειξη).

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων και οδοστρωμάτων.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News