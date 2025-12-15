159
Ελλάδα

Πάνω από 20 συλλήψεις «παρκαδόρων» σε νυχτερινά μαγαζιά

Διαπιστώθηκε «όργιο» παραβάσεων κατά τη διάρκεια ελέγχων της Τροχαίας το διήμερο Παρασκευή και Σάββατο

Protagon Team 15 Δεκεμβρίου 2025, 11:50
Ελλάδα

Protagon Team Protagon Team 15 Δεκεμβρίου 2025, 11:50

Σε 23 συλλήψεις κατέληξε η διήμερη (12.12 και 13.12) εξόρμηση των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) έξω από τα νυχτερινά μαγαζιά της Αθήνας για το «γνωστό» φαινόμενο των παρκαδόρων που «βολεύουν» –με το αζημίωτο– τα ΙΧ των πελατών, αναλαμβάνοντας τη στάθμευσή τους σε δημόσιους χώρους (οδούς, πεζοδρόμια κ.λπ.).

Αποτέλεσμα των ελέγχων ήταν συγκεκριμένα η σύλληψη 15 παρκαδόρων και άλλων οκτώ προσωρινά υπευθύνων των καταστημάτων.

Οπως διαπιστώθηκε, εκτός από την παράνομη στάθμευση των αυτοκινήτων, οι ιδιοκτήτες-οδηγοί τους τα παραλάμβαναν κατά την αποχώρησή τους από τα καταστήματα έναντι χρηματικού αντιτίμου, χωρίς την έκδοση φορολογικού παραστατικού (απόδειξη).

Tα καρτελάκια με τα κλειδιά των οχημάτων και κάποια από τα χρήματα που έδιναν για το πάρκινγκ οι πελάτες/Ελληνική Αστυνομία
Ενα από τα σταντ με τα κλειδιά των ΙΧ των πελατών έξω από νυχτερινό κατάστημα /Ελληνική Αστυνομία

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων και οδοστρωμάτων.

