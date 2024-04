Λονδίνο: «Τράκαραν» αεροπλάνα στο Χίθροου

Τα φτερά δύο επιβατικών αεροσκαφών ακούμπησαν μεταξύ τους στον διάδρομο προσγείωσης, τη στιγμή που το ένα από αυτά ρυμουλκούνταν στο Χίθροου του Λονδίνου, το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Βρετανίας.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το φτερό του αεροπλάνου της Virgin Atlantic να ακουμπά το φτερό ενός αεροσκάφους της British Airways, ενώ στο σημείο βρίσκεται προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, αναφέρει ο Guardian.

Εκπρόσωπος της Virgin Atlantic δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι το άκρο του πτερυγίου ενός από τα αεροσκάφη μας ήρθε σε επαφή με ένα άλλο αεροσκάφος τη στιγμή που ρυμουλκούνταν στο London Heathrow Terminal 3. Η ασφάλεια των πελατών και του πληρώματος παραμένει πάντα προτεραιότητά μας».

Από την πλευρά του Χίθροου, ο εκπρόσωπος δήλωσε: «Συνεργαζόμαστε με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τους αερομεταφορείς γύρω από το περιστατικό. Προς το παρόν, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί επιβατών και δεν αναμένουμε ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις στη λειτουργία του αεροδρομίου».

Το αεροπλάνο της Virgin, ένα Boeing 787-9, είχε μόλις προσγειωθεί και ρυμουλκούνταν από ιδιωτική εταιρεία σε διαφορετική τοποθεσία στο αεροδρόμιο. Τη στιγμή της σύγκρουσης δεν υπήρχαν μέσα επιβάτες.

Virgin Atlantic 787-9 collides with a British Airways A350-1041 on the ground at London Heathrow.

📹 @slaytor_roger pic.twitter.com/eLHEt1fnv9

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) April 6, 2024