Λιβύη, Δυτικά Βαλκάνια και διμερής συνεργασία στην επίσκεψη Δένδια στην Ελβετία

Την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στο εμπόριο, τον πολιτισμό και τις επενδύσεις, συζήτησαν την Πέμπτη στη Βέρνη της Ελβετίας, ο Νίκος Δένδιας με τον ελβετό ομόλογό του Ιγκνάσιο Κασίς.

Νωρίτερα, ο κ. Δένδιας είχε περιγράψει στα social media τη θερμή υποδοχή που του επιφύλαξε ο ελβετός υπ. Εξωτερικών.

Ο υπουργός Εξωτερικών πραγματοποίησε την πρώτη επίσκεψή του στη Βέρνη.

Θερμή υποδοχή από τον Ελβετό ομόλογό μου, @ignaziocassis, στην πρώτη μου επίσημη επίσκεψη στην Ελβετία – A warm welcome by my Swiss counterpart @ignaziocassis on my first official visit to #Switzerland. pic.twitter.com/M0r8besbfJ

— Nikos Dendias (@NikosDendias) November 11, 2021