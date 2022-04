LIVE: «Ζούμε τις τελευταίες ώρες μας»…

Καθώς συμπληρώνονται οκτώ εβδομάδες πολέμου, η Ρωσία έχει εξαπολύσει την ολομέτωπη επίθεσή της στις ανατολικές επαρχίες, προσφέροντας ένα νέο τελεσίγραφο στους ουκρανούς υπερασπιστές της Μαριούπολης να παραδοθούν. Την ίδια ώρα χώρες της Δύσης, από την Ολλανδία ως τον Καναδά ανακοινώνουν νέα στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο.

07:01 Το πρωτοσέλιδο της Wall Street Journal: Οι Ουκρανοί εγκαταλείπουν τις πόλεις στα ανατολικά καθώς οι Ρώσοι προελαύνουν.

06:32 «Ζούμε ίσως τις τελευταίες ημέρες μας, αν όχι τις τελευταίες ώρες μας!». Αυτό ανέφερε ουκρανός αξιωματικός στην υπό πολιορκία εδώ και 50 ημέρες Μαριούπολη, ζητώντας από τη διεθνή κοινότητα να επέμβει και να τους «βγάλει» από εκεί.

«Ο εχθρός έχει δεκαπλάσια δύναμη από εμάς», ανέφερε ο κυβερνήτης Σερχίι Βολίνα, της 36ης ταξιαρχίας του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού, που είναι οχυρωμένος στο τεράστιο συγκρότημα της χαλυβουργίας Azovstal στην πόλη-κλειδί της Αζοφικής.

Το αχανές εργοστάσιο αποτελεί τον τελευταίο θύλακα αντίστασης στο στρατηγικής σημασίας λιμάνι της νότιας Ουκρανίας.

«Απευθύνουμε έκκληση και εκλιπαρούμε όλους τους ηγέτες του κόσμου να μας βοηθήσουν. Τους ζητάμε να προχωρήσουν σε διαδικασία για να μας βγάλουν από εδώ και να μας πάνε στο έδαφος κάποιας τρίτης χώρας».

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη Βολίνα ο ρωσικός στρατός έχει «το πλεονέκτημα στον αέρα, στο πυροβολικό, σε χερσαίες δυνάμεις, σε εξοπλισμό και στα άρματα μάχης».

«Υπερασπιζόμαστε μόνο ένα σημείο –το εργοστάσιο Αζοφστάλ–, όπου πέρα από τους στρατιωτικούς βρίσκονται επίσης άμαχοι που μετατράπηκαν σε θύματα αυτού του πολέμου», συνεχίζει.

06:00 Το πρωτοσέλιδο της βρετανικής Telegraph: Η Γερμανία απομονωμένη καθώς η Δύση στέλει περισσότερα βαρέα όπλα στην Ουκρανία.

Ως γνωστόν, ο γερμανός καγκελάριος Ολαφ Σολτς απέφυγε να δεσμευτεί για την αποστολή τεθωρακισμένων Leopard στο Κίεβο.

05:20 Η Υπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) ανακοίνωσε πως πέντε εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ουκρανία μετά τη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας την 24η Φεβρουαρίου.

Από την Ουγγαρία, όπου έχουν καταφύγει σχεδόν μισό εκατομμύριο Ουκρανοί, η αναπληρώτρια Υπατη Αρμοστής, η Κέλι Κλέμεντς, παρότρυνε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να «παραμερίσει» τους διχασμούς και να βρει τρόπο να τερματιστεί αυτός ο «φρικιαστικός και παράλογος πόλεμος».

«Κάθε άνθρωπος από τα εκατομμύρια που εκτοπίστηκαν αναγκάστηκε να πάρει αποφάσεις που σου ραγίζουν την καρδιά», πρόσθεσε η κυρία Κλέμεντς απευθυνόμενη στους πρεσβευτές των 15 κρατών-μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας.

05:01 Το βρετανικό Sky News έδειξε πλάνα από τις εγκαταλελειμένες θέσεις του ρωσικού στρατού στο Τσερνόμπιλ. Η Ρωσία είχε καταλάβει για κάποιες εβδομάδες, με μια δύναμη 1.500 ανδρών, την περιοχή του πυρηνικού δυστυχήματος του 1986.

Drone footage shows the abandoned Russian positions in the Chernobyl exclusion zone in northern Ukraine. Russia occupied the site of the 1986 nuclear disaster early in their invasion with 1,500 troops and armoured vehicles.

04:14 Φιλορώσοι αυτονομιστές από την αυτοανακηρυγμένη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ ανακοίνωσαν ότι κυρίευσαν την πόλη Κρεμίμνα (ανατολικά).

Η Κρεμίμνα, στην περιφέρεια Λουγκάνσκ, βρίσκεται πλέον «πλήρως» υπό τον έλεγχο μονάδων της «Λαϊκής Δημοκρατίας», ανέφερε η Λαϊκή Πολιτοφυλακή του Λουγκάνσκ μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Η ίδια πηγή μεταφόρτωσε βίντεο στο οποίο εικονίζεται η ρωσική σημαία στην είσοδο του δημαρχείου.

Ο ουκρανός περιφερειάρχης της Λουγκάνσκ, ο Σερχίι Γκαϊντάι, ανέφερε τη Δευτέρα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχασαν τον έλεγχο στην Κρεμίμνα, βόρεια από το Σεβεροντονιέτσκ και βορειοδυτικά της πόλης Λουγκάνσκ.

Στην πόλη φέρονται να απέμεναν κάπου 4.000 από τους 18.000 κατοίκους που μετρούσε προτού ξεσπάσει ο πόλεμος.

04:02 Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί έπληξαν την ουκρανική πόλη Μικολάγιφ (νότια), σύμφωνα με τον δήμαρχό της.

«Εκρήξεις στη Μικολάγιφ ξανά», ανέφερε ο δήμαρχος Ολεξάντρ Σιενκέβιτς μέσω της πλατφόρμας Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN μετέδωσε από την πλευρά του ότι σε τομείς της πόλης ξέσπασαν πυρκαγιές.

03:37 Ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα στείλει κι άλλα βαριά πυροβόλα στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατόπιν αιτήματος του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τον πρόεδρο Ζελένσκι από την αρχή (σ.σ. της ρωσικής στρατιωτικής εισβολής την 24η Φεβρουαρίου) και ανταποκρινόμαστε σε ό,τι χρειάζονται πολύ συγκεκριμένα», διαβεβαίωσε ο Τζάστιν Τριντό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Νιου Μπράνσγουικ. Στα όσα ανακοίνωσε ο καναδός πρωθυπουργός είχαν προηγηθεί διαβουλεύσεις του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και άλλους ηγέτες μεγάλων κρατών της Δύσης.

This morning, I spoke with @POTUS Biden and other leaders about the current situation in Ukraine and our coordinated response. We denounced Russia's war crimes and ongoing brutality, promised to hold the Russian regime accountable, and agreed to continue coordinating closely.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 19, 2022