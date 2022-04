Ζελένσκι: «Προτεραιότητά μας να μπει η Ουκρανία στην ΕΕ»

«Η ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι για το κράτος μας, για την ισχύ του λαού μας», τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην συνέντευξη Τύπου που έδωσαν τη Μ. Τετάρτη 20 Απριλίου, στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, ο οποίος από την πλευρά του διαβεβαίωσε ότι η ΕΕ θα κάνει «ό,τι μπορεί» ώστε η Ουκρανία «να κερδίσει τον πόλεμο».

Επεσήμανε, μάλιστα, ο βέλγος ανώτατος αξιωματούχος της ΕΕ ότι οι Βρυξέλλες έχουν δώσει μέχρι τώρα στρατιωτική βοήθεια ύψους 1,5 δισ. ευρώ στο Κίεβο.

«Δεν είστε μόνοι, είμαστε μαζί σας και θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να σας στηρίξουμε και να φροντίσουμε ώστε η Ουκρανία να κερδίσει τον πόλεμο», τόνισε ο Μισέλ. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν θα καταφέρει να διχάσει» την Ε.Ε., διαβεβαίωσε, εξάλλου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκοί Συμβουλίου, χαιρετίζοντας την ικανότητα των «27» να λαμβάνουν αποφάσεις «όλοι μαζί και ομόφωνα» σχετικά με τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.

Ο ουκρανός πρόεδρος, πάντως, είπε ότι δεν έχει δει, ούτε έχει ακούσει κάτι σχετικά με το προσχέδιο με τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου που το Κρεμλίνο λέει ότι έστειλε στο Κίεβο. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είχε πει ότι η Μόσχα αναμένει «μια απάντηση» αφού παρέδωσε το έγγραφο αυτό στην ουκρανική πλευρά.

Ο πρόεδρος του Ευρωπιακού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, ανέβασε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, λίγο πριν ξεκινήσει η συνένετυξη Τύπου.

