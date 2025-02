Αρχισαν στην Κωνσταντινούπολη οι συνομιλίες Ρώσων και Αμερικανών

Ρώσοι και αμερικανοί διπλωμάτες συναντήθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης στην Τουρκία προκειμένου να συνομιλήσουν για την επίλυση διενέξεων αναφορικά με τη δουλειά των πρεσβειών τους στην Ουάσινγκτον και τη Μόσχα αντιστοίχως, σε μια πρώτη δοκιμασία της ικανότητάς τους να επαναπροσδιορίσουν τις ευρύτερες σχέσεις τους και να εργασθούν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η σύνοδος αυτή κεκλεισμένων των θυρών, που διεξάγουν οι αξιωματούχοι των δύο υπερδυνάμεων στην προξενική κατοικία των ΗΠΑ στην Κωνσταντινούπολη, είναι η δεύτερη συνάντηση που γίνεται ανάμεσα σε εκπροσώπους των δύο χωρών, έπειτα από μια πρώτη στις 18 Φεβρουαρίου στη Σαουδική Αραβία.

«Τεστ» προθέσεων

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δημοσίευσε σύντομο βίντεο με την άφιξη της ρωσικής αντιπροσωπείας για τις συνομιλίες, σε ένα μαύρο βαν. Η ρωσική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι συνομιλίες αναμένεται να διαρκέσουν πέντε με έξι ώρες.

📹 The Russian delegation, comprising experts on Russia-US relations, arrives at the venue of the talks with the US delegation in Istanbul pic.twitter.com/15fLz5rk8J

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) February 27, 2025