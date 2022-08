Κριμαία: Μεγάλες οι ζημιές από τις εκρήξεις στη ρωσική αεροπορική βάση

Μετά τις εκρήξεις που σημειώθηκαν την Τρίτη στην αεροπορική βάση Σάκι στην χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία έχει προσαρτήσει η Ρωσία από το 2014, οι τοπικές Αρχές κήρυξαν την ευρύτερη περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο διορισθείς από την Ρωσία κυβερνήτης της Κριμαίας, Σεργκέι Αξιόνοφ, δήλωσε ότι τουλάχιστον 252 κάτοικοι της γειτονικής πόλης Νοβοφιοντόροφκα θα μεταφερθούν σε καταφύγια έκτακτης ανάγκης, όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.

Σύμφωνα με τον Αξιόνοφ, από τις εκρήξεις έχουν υποστεί ζημιές περισσότερες από 60 πολυκατοικίες και 20 εμπορικά καταστήματα. Ο ίδιος υποσχέθηκε στους ιδιοκτήτες των σπιτιών που υπέστησαν ζημιές αποζημιώσεις 10.000 – 100.000 ρουβλίων (158 και 1580 ευρώ αντίστοιχα).

«Κύριος στόχος είναι η ταχύτερη δυνατόν αποκατάσταση των υποδομών, των πολυκατοικιών και των ιδιωτικών κατοικιών στην κατοικημένη περιοχή. Οι βασικές εργασίες που θα δώσουν την δυνατότητα στους κατοίκους να επιστρέψουν στα σπίτια τους σχεδιάζεται να ολοκληρωθούν εντός δέκα ημερών», δήλωσε ο Αξιόνοφ, προσθέτοντας ότι η παροχή φυσικού αερίου σε δύο πόλεις έχει διακοπεί προσωρινά.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε χθες από τις εκρήξεις και 14 τραυματίσθηκαν.

Ο Αξιόνοφ προσέθεσε ότι διεξάγονται έρευνες για τα αίτια των εκρήξεων.

Do you think Russians will finally begin to understand that it's really a war? pic.twitter.com/KmwLqkxWGI

Αξιωματούχοι στην Μόσχα δήλωσαν ότι για τις εκρήξεις ευθύνεται η παραβίαση των κανόνων πυρασφάλειας, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ, το οποίο επικαλείται ξένα ειδησεογραφικά δίκτυα.

Ωστόσο παρατηρητές θεωρούν ότι η τολμηρή επίθεση που έλαβε χώρα σε πολύ μακρινή απόσταση από την γραμμή του μετώπου και προκάλεσε ισχυρές εκρήξεις, έγινε από Ουκρανούς. Αν κάτι τέτοιο ισχύει αυτή θα ήταν η πρώτη στρατιωτική επίθεση κατά στόχων στην Κριμαία από την ουκρανική πλευρά.

Huge explosion at the military airport in Novofedorivka in Russian-occupied Crimea. About 200km (over 120 miles) from the frontline. pic.twitter.com/8POh6yNhmq

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ισχυρίζεται ότι υπήρξε «πυροδότηση αρκετών πυρομαχικών αεροσκαφών» στον χώρο του αεροδρομίου, όπως και ότι δεν υπήρξε «καμία επίπτωση της πυρκαγιάς στον χώρο αποθήκευσης πυρομαχικών στο αεροδρόμιο» και καμία ζημιά σε αεροσκάφη.

Το υπουργείο Αμυνας της Ουκρανίας σχολίασε την Τρίτη την πυρκαγιά στον χώρο του στρατιωτικού αεροδρομίου Σάκι στην Κριμαία, μέσω της αναπληρώτριας υπουργού Αμυνας Αννα Μαλιάρ. «Το υπουργείο Αμυνας της Ουκρανίας δεν μπορεί να προσδιορίσει τα αίτια της ανάφλεξης, ωστόσο για μια ακόμη φορά υπενθυμίζει τους κανόνες πυρασφάλειας και την απαγόρευση του καπνίσματος σε χώρους που δεν επιτρέπεται», έγραψε η Μαλιάρ σε ανάρτησή της στο Telegram.

Ωστόσο η ίδια υπογράμμισε ότι το γεγονός της πυρκαγιάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη χώρα-τρομοκράτη, όπως χαρακτηρίζεται η Ρωσία από το Κίεβο, στον πόλεμο της ενημέρωσης. «Δεν αποκλείουμε οι κατακτητές να βρουν “τυχαία” κάποια χαρακτηριστικά “σύμβολα”, “καρτ βιζίτ” ή ακόμη και “DNA”», σημείωσε η Μαλιάρ, συμβουλεύοντας τους Ουκρανούς να παραμείνουν ήρεμοι και να έχουν εμπιστοσύνη στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

The Ministry of Defense of Ukraine would like to remind everyone that the presence of occupying troops on the territory of Ukrainian Crimea is not compatible with the high tourist season. pic.twitter.com/PFl6jBzKh4

Ο Ουκρανός στρατιωτικός εμπειρογνώμων Πάβελ Λαϊκιτσούκ ισχυρίσθηκε ότι στο αεροδρόμιο Σάκι εξερράγησαν μεγάλης ισχύος πυρομαχικά, όπως πύραυλοι «Ισκαντέρ» και «Κινζάλ» και πως θεωρητικά το Κίεβο έχει όπλα που μπορούν να φθάσουν μέχρι την πόλη Σάκι.

Η εφημερίδα The New York Times έγραψε, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές στον ουκρανικό στρατό, ότι το πλήγμα στην στρατιωτική αεροπορική βάση κατάφεραν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας.

Satellite images of the Saky airfield in Crimea, made yesterday at 11.10 am, show that more than 30 planes and helicopters were there before the explosion – worth more than $1 billion in total.

It would take over 18 months to replace them even without the sanctions. pic.twitter.com/qMTXJ2ba0G

