«Βομβαρδίστε τη γέφυρα που ενώνει Ρωσία – Κριμαία»

Η Ουκρανία θα μπορούσε να καταφέρει ένα καίριο πλήγμα στη Μόσχα επιτιθέμενη στην περίφημη γέφυρα του Στενού του Κερτς χρησιμοποιώντας τους πυραύλους Harpoon που παρέλαβε πρόσφατα, εκτίμησε σε δηλώσεις του την περασμένη Πέμπτη ο πρώην ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ στρατηγός Φίλιπ Μπρίντλαβ. Πρόκειται για την μήκους 17 χλμ. γέφυρα κόστους $3,5 δισ. που συνδέει το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο της ηπειρωτικής Ρωσίας με την Κριμαία, η οποία προσαρτήθηκε από τους Ρώσους το 2014

Η κατασκευή της διήρκεσε τρία χρόνια. Οταν το έργο ολοκληρώθηκε, το 2018, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν βρέθηκε στη γέφυρα για τα εγκαίνια, σε μία κίνηση η οποία υπογράμμισε τη συμβολική αξία της κολοσσιαίας κατασκευής, πέρα από την ουσιαστική.

Μιλώντας στους Times, ο στρατηγός Μπρίντλαβ δήλωσε, λοιπόν, ότι μια επίθεση στην εν λόγω γέφυρα δικαιολογείται λόγω της ρωσικής επιθετικότητας. «Η γέφυρα του Κερτς είναι ένας νόμιμος στόχος», ανέφερε.

Η υποστήριξη της ενέργειας αυτής –την οποία οι ίδιοι οι Ουκρανοί είχαν εμφανιστεί να εξετάζουν πριν λίγο καιρό – από τον πρώην ανώτατο διοικητή των Συμμάχων στην Ευρώπη (την περίοδο 2013 – 2016), ήρθε μερικές ώρες μετά τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη Κραματόρσκ στην ανατολική Ουκρανία. Ο δήμαρχος της πόλης Ολεξάντρ Γκοντσαρένκο ανέφερε πως υπήρξαν θύματα και συμβούλεψε όλους τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Η πόλη Σλοβιάνσκ, κοντά στο Κραματόρσκ, δέχτηκε επίσης επίθεση (περισσότερα εδώ). Το Κραματόρσκ δέχτηκε επίθεση και τον Απρίλιο, όταν στοχοθετήθηκε ο γεμάτος κόσμο σιδηροδρομικός σταθμός της πόλης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 59 πολίτες και να τραυματιστούν περισσότεροι από 110 (περισσότερα εδώ).

Στο μεταξύ, τις τελευταίες ημέρες οι ρωσικές δυνάμεις εμφανίστηκαν να προετοιμάζονται για μια πιθανή επίθεση στη γέφυρα του Κερτς, σύμφωνα, πάντα, με τη βρετανική εφημερίδα. Μεταξύ άλλων, δίπλα στη γέφυρα έχουν τοποθετηθεί συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, ραντάρ ικανά να μπερδέψουν τους κατευθυνόμενους πυραύλους και συσκευές έκλυσης καπνού, ο οποίος θα μπορούσε να την κρύψει.

Δημοσιογράφοι, στρατιωτικοί αναλυτές και άλλοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έδωσαν στη δημοσιότητα εικόνες στις οποίες φέρονται να έχουν καταγραφεί ορισμένα από τα ρωσικά αυτά αντίμετρα, περιλαμβανομένων πλάνων από μία φαινομενικά δοκιμαστική χρήση του προπετάσματος καπνού:

“Is the Kerch Bridge in Crimea on fire?” No, but something interesting is going on. 🇷🇺 CBRN units are using a TDA-3 Smoke Vehicle to practice screening the bridge. Smoke makes it difficult to observe & adjust arty, and is a 🔑 part of attacking/defending water crossings 1/4 pic.twitter.com/bydlmnG9wK — CJ (@cjdrew94) July 1, 2022

***BREAKING*** -> https://t.co/zChabsRMIU Russia is trying to protect the strategically important Kerch Bridge, between #Russia and Crimea, with decoys Analysis shows they were deployed from Novorossiysk ~June 29 Collaboration with @detresfa_ and @COUPSURE – #OSINT #Ukraine️ pic.twitter.com/8LcMWlwPMt — H I Sutton (@CovertShores) July 4, 2022

Εκτός από τα αντίμετρα που τοποθετήθηκαν δίπλα στη γέφυρα, η Ρωσία έχει αυξήσει σημαντικά την αεράμυνα της και στο δυτικό τμήμα της Κριμαίας, εν μέρει για να προστατεύσει τη γέφυρα του Κερτς από πυραυλική επίθεση.

«Δεν με εκπλήσσει καθόλου το γεγονός ότι οι Ρώσοι ανησυχούν για τη γέφυρα του Κερτς. Είναι εξαιρετικά σημαντική για αυτούς», σχολίασε ο Μπρίντλαβ. «Τώρα που η Δύση έδωσε στην Ουκρανία πυραύλους Harpoon (μέγιστου βεληνεκούς 321 χλμ.) οι Ρώσοι έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν για επίθεση στη γέφυρα».

Close-ups of the upgraded anti-missile defense at the Crimea Bridge. It certainly doesn't look that confidence inspiring, fortunately. Last week, attempts were made to cover the entire bridge in smoke, but they failed. pic.twitter.com/InIonJBNZr — Altavista 🇪🇺🇺🇦 (@na_intel) July 5, 2022

In occupied Crimea, urgent training is being held to protect the Kerch bridge – traditionally, smoke is blown into the eyes.

The next stage: training on emergency evacuation from Crimea, which will become a reality. pic.twitter.com/iOp9QXCLfw — Euromaidan PR (@EuromaidanPR) July 1, 2022

«Ολες οι γέφυρες έχουν τα αδύνατα σημεία τους»

O πρώην διοικητής του ΝΑΤΟ δήλωσε, ακόμη, στους Times ότι η συζήτηση γύρω από ένα πλήγμα στη «γέφυρα του Πούτιν» είναι σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τον ίδιο: «Υπάρχουν πολλοί δυτικοί ηγέτες και πρώην ηγέτες, που συζητούν τώρα για το τι θα συμβεί εάν η Ρωσία ξεκινήσει να βυθίζει ουκρανικά πλοία σιτηρών ή εάν ο ρωσικός ναυτικός αποκλεισμός γίνει πιο δραστικός. Υπάρχουν συζητήσεις για το πώς μπορεί να αντιδράσει η Δύση αν συμβεί αυτό. Αρκετοί άνθρωποι με τους οποίους μίλησα είπαν ότι η καταστροφή της γέφυρας του Κερτς θα αποτελούσε τεράστιο πλήγμα για τη Ρωσία. Η γέφυρα του Κερτς είναι νόμιμος στόχος».

«Εχω λάβει εκπαίδευση πολιτικού μηχανικού και γνωρίζω από κατασκευές γεφυρών. Ολες οι γέφυρες έχουν τα αδύνατα σημεία τους και αν αυτά στοχοθετηθούν, η γέφυρα του Κερτς θα μπορούσε να καταστεί μη λειτουργική για κάποιο χρονικό διάστημα. Αν θα ήθελαν, ωστόσο, να ρίξουν τη γέφυρα, τότε θα απαιτούνταν μια εκτενέστερη επιχείρηση βομβαρδισμού της», συνέχισε.

Εξάλλου, ο Μπρίντλαβ, του οποίου η στρατιωτική συμβουλή εξακολουθεί να ζητείται από την κυβέρνηση Μπάιντεν, απέρριψε την κριτική που ασκείται στην υποστήριξη της κλιμάκωσης των ουκρανικών επιθέσεων. «Ακούω πολλούς ανθρώπους να ρωτούν αν είναι σωστό για την Ουκρανία να προβεί σε μια τέτοια επιθετική ενέργεια και αν η Δύση θα την υποστήριζε, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το επιχείρημα», είπε.

Ωστόσο «η Ρωσία έχει εισβάλει στην Ουκρανία και έχει εξαπολύσει επιθέσεις όχι μόνο από το έδαφός της αλλά και από το εσωτερικό της χώρας (σ.σ. από τις περιοχές που ελέγχουν οι φιλορώσοι αυτονομιστές), από τη Λευκορωσία, από την Κριμαία και από τη Μαύρη Θάλασσα, και έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Δεν πρέπει να ανησυχούμε για το αν η Ουκρανία εξαπολύσει επίθεση σε στόχους εντός της ρωσικής επικράτειας. Θα ήταν σαν να ζητούσαμε από τον Ρότζερ Φέντερερ να παίξει τένις με το ένα χέρι δεμένο πίσω από την πλάτη του και να δέχεται συνεχώς σερβίς».

Ενας πύραυλος Harpoon χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από την Ουκρανία τον περασμένο μήνα, όταν ένα ρυμουλκό του ρωσικού πολεμικού ναυτικού χτυπήθηκε ενώ επιχειρούσε να παραδώσει όπλα στο ελεγχόμενο από τη Μόσχα Φιδονήσι, στη Μαύρη Θάλασσα. Στη συνέχεια, μετά την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων, το νησί ανακαταλήφθηκε από την Ουκρανία (περισσότερα εδώ και εδώ).

#Ukraine: Big news from the Black Sea- the Ukrainian Navy claims to have destroyed the Russian "Vasily Bekh" rescue vessel, as it travelled to the famous Snake Island; it reportedly had a Tor-M2KM SAM system on board. The strike was filmed by a TB-2 drone; 2 munitions are used. pic.twitter.com/pCjMf2RX4d — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 17, 2022

