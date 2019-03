Κουμπιά υπάρχουν! Θα τα αγοράσει όλα ο Αϊ Γουέι Γουέι

Το εργοστάσιο «Brown & Co Buttons» στην πόλη Κρόιντον της Βρετανίας κατασκεύαζε κουμπιά κάθε είδους επί 104 ολόκληρα χρόνια. Με το που ανακοίνωσε ότι κλείνει οριστικά και αναζητά πού μπορεί να διαθέσει τους 30 τόνους εναπομεινάντων κουμπιών, βρέθηκε άμεσα ένας ενθουσιώδης ενδιαφερόμενος, που δεν είναι άλλος από τον διάσημο κινέζο εικαστικό, Αϊ Γουέι Γουέι.

Με το που διάβασε την είδηση στο Διαδίκτυο, ο 61χρονος καλλιτέχνης απάντησε με μία σαφέστατη ερώτηση μέσω Twitter: «Μπορώ να τα πάρω όλα;».

Can I have them all?aiweiwei.information@gmail.com

