Σεισμός στην Τουρκία: Κατέρρευσε το 2.200 ετών κάστρο του Γκαζιαντέπ

Ο φονικός σεισμός των 7,8 Ρίχτερ που έπληξε την Τουρκία και την Συρία έχει προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές στις δύο χώρες. Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία, ο σεισμός κατέστρεψε μεταξύ άλλων και το ηλικίας 2.200 ετών κάστρο του Γκαζιαντέπ.

Μέσα σε διάρκεια ενάμισι λεπτού, όσο δηλαδή διήρκεσε η πανίσχυρη δόνηση, το μεγαλύτερο μέρος του ιστορικού κτιρίου που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, έγινε συντρίμμια.

Όπως μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, σε ορισμένους προμαχώνες παρατηρήθηκαν μεγάλες ρωγμές, ενώ τα σιδερένια κάγκελα γύρω από το κάστρο ήταν διάσπαρτα στα γύρω πεζοδρόμια.

❗🇹🇷 The Gaziantep Castle, which was built more than 2,200 years ago, collapsed during the earthquake.#Turkey #TurkeyEarthquake #earthquake #BreakingNews #deprem #Syria pic.twitter.com/PtCVgCqA3Y

— NEWS ALL TIME (@NEWS_ALL_TIME) February 6, 2023