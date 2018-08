Ρωσίδα δημοσιογράφος λιποθυμά on air και ο υπουργός Βιομηχανίας τη βοηθά [βίντεο]

Η ρωσίδα δημοσιογράφος Ντάρια Καζλόβα, που εργάζεται στο ρωσικό κανάλι «Ρωσία 24», λιποθύμησε την ώρα που έπαιρνε συνέντευξη -σε ζωντανή μετάδοση- από τον rώσο υπουργό Βιομηχανίας και Εμπορίου, Ντενίς Μαντούροφ, κατά τη διάρκεια του φόρουμ «Army-2018».

Ο υπουργός προσπάθησε να συγκρατήσει την παραπαίουσα δημοσιογράφο, αλλά εκείνη -παρά την προσπάθειά του- έπεσε. Αμέσως μετά το συμβάν, η ζωντανή μετάδοση διακόπηκε.

"Russia-24" tv station anchor blacked out while interviewing trade minister of Russia pic.twitter.com/byFdwqfFHJ

