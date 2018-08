Ρωσία: Επιθέσεις κατά αστυνομικών κοντά σε διπλωματικούς στόχους – Ενας τραυματίας

Eνας ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών το βράδυ της Πέμπτης στο κέντρο της Μόσχας, τραυματίζοντας έναν εξ αυτών, όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή Ερευνών της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τις Αρχές, «ένας άνδρας άνοιξε πυρ χωρίς κανέναν λόγο» εναντίον των αστυνομικών που περνούσαν δίπλα του, σε έναν στενό δρόμο της ρωσική πρωτεύουσας, κοντά στην έδρα του υπουργείου Εξωτερικών.

#BREAKING: Gunman down after opening fire on police outside embassy in central Moscow

— ELINT News (@ELINTNews) August 23, 2018