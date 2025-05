Ουκρανία: Ρωσικός πύραυλος χτύπησε στρατιωτική βάση – τουλάχιστον έξι νεκροί

Ρωσική επίθεση με πύραυλο σε στρατιωτική βάση, στο Σούμι, προκάλεσε τον θάνατο έξι oυκρανών στρατιωτών και τον τραυματισμό περισσότερων από 10, ανακοίνωσε σήμερα η εθνοφρουρά της Ουκρανίας.

«Εξι στρατιώτες σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 10 τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση, την ώρα που πραγματοποιούσαν γυμνάσια στο πεδίο βολής», επεσήμανε με ανάρτησή της στο Facebook η ουκρανική εθνοφρουρά, διευκρινίζοντας ότι «σε εξέλιξη βρίσκεται επίσημη έρευνα», ενώ έχει τεθεί σε αργία ο διοικητής της μονάδας.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι εξαπέλυσε «πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο» Iskander εναντίον «χώρου εκπαίδευσης» του ουκρανικού στρατού.

#Iskander missile strike on the training camp of the 1st separate special forces brigade of the Territorial Defense of #ukraine in the area of #Shostka, #Sumy region.

The losses as a result of the strike amounted to 70 ukrainian soldiers and 10 vehicles.#UkraineWar pic.twitter.com/IFjpXLpbxa

— A counterculture media 🤙 (@halsamorsan) May 21, 2025