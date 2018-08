Μάχη με τον καρκίνο του μαστού δίνει η Ασμα αλ-Άσαντ

Η πρώτη κυρία της Συρίας, η Άσμα αλ-Άσαντ, έχει αρχίσει να λαμβάνει θεραπεία για τα πρώτα στάδια καρκίνου του μαστού, ανακοινώθηκε σήμερα Τετάρτη από συριακά κρατικά ΜΜΕ

Σε μία φωτογραφία μάλιστα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA και τη συριακή προεδρία, εικονίζεται η 42χρονη Άσμα αλ-Άσαντ, με ορό, να χαμογελά και να κάθεται δίπλα στον σύζυγό της, τον πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ, σ’ ένα δωμάτιο που μοιάζει με θάλαμο νοσοκομείου.

Our Dear first Lady Asma Al-Assad begins the initial stage of treatment of a malignant breast tumor discovered early.

