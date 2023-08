Κόλαση στον παράδεισο: Εξι νεκροί από μεγάλη πυρκαγιά στη Χαβάη – πηδούσαν στη θάλασσα για να σωθούν

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε το νησιωτικό σύμπλεγμα της Χαβάης, όπου πολλοί κάτοικοι και τουρίστες έτρεξαν στη θάλασσα για να γλιτώσουν από τις πυρκαγιές που μαίνονται ανεξέλεγκτες.

Δραματική είναι η κατάσταση στη νήσο Μάουι, όπου τουλάχιστον έξι άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ρίτσαρντ Μπίσεν. Σπίτια και καταστήματα έγιναν παρανάλωμα του πυρός, ενώ τουρίστες και κάτοικοι έτρεξαν στη θάλασσα για να σωθούν από τις φλόγες.

Υπάρχουν φόβοι για περισσότερα θύματα.

H ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι διέσωσε 12 ανθρώπους στα ανοιχτά της Λαχέινα, ενός δημοφιλούς τουριστικού προορισμού στο Μάουι. «Όλα τα σκάφη στο λιμάνι της Λαχέινα κάηκαν… Μοιάζει με σκηνικό βγαλμένο από πολεμική ταινία», είπε η Κρίσι Λόβιτ που βρισκόταν στην περιοχή.

Συγκλονίζουν τα βίντεο που τράβηξαν οι επιβάτες των αυτοκινήτων που προσπαθούσαν να διαφύγουν μέσα από τις φλόγες.

Crank up the volume and hear the chilling cries of these terrified individuals desperately escaping the raging #Maui wildfires.🔥 Refusing to acknowledge this would be turning away from a harsh reality.#ClimateBoiling #wildfires #ClimateChange pic.twitter.com/hdrANx5RWS — Mario Pawlowski #ViralMario🇵🇱🇺🇦🇪🇺🇺🇸 (@PawlowskiMario) August 9, 2023

Η Κλερ Κεντ, η οποία ανέφερε πως το σπίτι της κάηκε στη Λαχέινα, περιέγραψε στο CNN σκηνικό χάους, με απεγνωσμένους ανθρώπους εγκλωβισμένους σε μποτιλιάρισμα και «φλεγόμενα αυτοκίνητα στις δύο πλευρές ενός δρόμου».

Τα νοσοκομεία του νησιού έχουν κατακλυστεί από εγκαυματίες και ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.

Devastation in Maui: 6 killed, coast resembles war zone. #Maui Memorial treating 5, 2 critical; 7 transferred to Oahu. 2,100+ sheltered. Hawaii hit by 80 MPH gusts, little rain. More fires on #Hawaii Island. Prayers for recovery needed🙏#wildfire pic.twitter.com/DBFabkGAHM — Mario Pawlowski #ViralMario🇵🇱🇺🇦🇪🇺🇺🇸 (@PawlowskiMario) August 10, 2023

Εφιαλτική είναι η κατάσταση και στη νήσο Χαβάη, γνωστή ως Μεγάλο Νησί (Big Island).

Ερασιτεχνικά βίντεο που δημοσιοποίησαν κάτοικοι και τουρίστες σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τον τρόμο και τον πανικό που επικρατούσε σε αρκετές περιοχές, με φλόγες να ξεπηδούν από παραδεισένια δάση με φοινικιές.

Περίπου 15.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Χαβάη, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο PowerOutage.

Τα πύρινα μέτωπα ενισχύθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους που συνόδευαν τον κυκλώνα Ντόρα, ο οποίος πέρασε πάντως αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το νησιωτικό σύμπλεγμα.

Ο Τζο Μπάιντεν έδωσε εντολή να κινητοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι ομοσπονδιακοί πόροι στο αρχιπέλαγος της Χαβάης, που σαρώνεται από πυρκαγιές με απολογισμό τουλάχιστον έξι νεκρούς.

«Διέταξα να κινητοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι ομοσπονδιακοί πόροι στα νησιά για να βοηθήσουν στις προσπάθειες» κατάσβεσης των πυρκαγιών, τόνισε ο Δημοκρατικός πρόεδρος σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του, προσθέτοντας πως το υπουργείο Μεταφορών εργάζεται σε συντονισμό με αεροπορικές εταιρείες για την εσπευσμένη απομάκρυνση τουριστών από το νησί Μάουι, το οποίο υφίσταται το βαρύτερο χτύπημα.

Δήλωση στο Twitter έκανε ο Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος μεγάλωσε στη Χαβάη: «Είναι δύσκολο να βλέπω τις εικόνες από την Χαβάη, ένα μέρος που είναι τόσο ξεχωριστό για πολλούς από εμάς. Η σκέψη της Μισέλ και η δική μου είναι σε όλους όσους έχασαν αγαπημένους τους ανθρώπους ή είδαν την ζωή τους να ανατρέπεται».

It’s tough to see some of the images coming out of Hawai’i — a place that’s so special to so many of us. Michelle and I are thinking of everyone who has lost a loved one, or whose life has been turned upside down. If you’d like to help, you can do so here.… — Barack Obama (@BarackObama) August 10, 2023

