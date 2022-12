Κόλαφος Μενέντεζ κατά Ερντογάν από το βήμα της Γερουσίας: Τιμή μου που με θεωρεί εχθρό της Τουρκίας

Κάλεσμα στην αμερικανική κυβέρνηση και στη διεθνή κοινότητα για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων που θα διασφαλίσουν ότι ο Ερντογάν θα λογοδοτήσει για τη συνεχόμενη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, απηύθυνε ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ από το βήμα της Γερουσίας.

Ο πρόεδρος της επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας καταδίκασε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις πρόσφατες απειλές που διατύπωσε ο τούρκος πρόεδρος εναντίον της Αθήνας.

«Πριν από λίγες ημέρες, μπροστά από ένα δημαρχείο στην βόρεια Τουρκία, ο πρόεδρος Ερντογάν απείλησε με πυραυλική επίθεση την Αθήνα. “Η Ελλάδα φοβάται τους πυραύλους μας”, είπε. Λένε ότι ο πύραυλος Typhoon θα χτυπήσει την Αθήνα.

Και μετά απευθύνθηκε ευθέως στον ελληνικό λαό και είπε: “Θα συμβεί αυτό… εκτός αν ηρεμήσετε”. Μιλάμε για ένα μέλος του ΝΑΤΟ που απειλεί ευθέως να στοχεύσει την Αθήνα, μια πόλη τριών εκατομμυρίων αμάχων. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Εθνη, μια σκόπιμη επίθεση εναντίον αμάχων είναι έγκλημα πολέμου. Και έτσι, κύριε πρόεδρε, έρχομαι σήμερα στο βήμα της Γερουσίας για να καταδικάσω τις πρόσφατες ενέργειες του τούρκου προέδρου, οι οποίες όχι μόνο είναι ανησυχητικές αλλά και εντελώς απαράδεκτες».

Κάνοντας λόγο για μια «επιθετική εκστρατεία» που εκτυλίσσεται σε ολόκληρη την περιοχή, ο γερουσιαστής διαμήνυσε για μια ακόμα φορά ότι δεν πρόκειται να συναινέσει στην ικανοποίηση του αιτήματος της Αγκυρας για την αναβάθμιση και την απόκτηση νέων μαχητικών F-16.

«Και απαιτώ από τον Ερντογάν να σταματήσει όλες τις υπερπτήσεις πάνω από την Ελλάδα και να αποσύρει και τον τελευταίο τούρκο στρατιώτη από την Κύπρο. Και νομίζω ότι, δεδομένης της πρόσφατης συμπεριφοράς του, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να δώσουν μαχητικά αεροσκάφη F-16 στα χέρια του προέδρου Ερντογάν», ήταν το μήνυμα που έστειλε στην ηγεσία της Τουρκίας.

Όσον αφορά τις συνεχείς απειλές περί «βραδινής επίθεσης» στην Ελλάδα, o Μενέντεζ εκτίμησε ότι η κλιμάκωση της εμπρηστικής ρητορικής συνδέεται με τις επικείμενες εκλογές στην Τουρκία. «Εχουμε δει τον Ερντογάν να απειλεί επανειλημμένα την ελληνική κυριαρχία. Είπε, διαβάζω τα λόγια του, ότι οι τουρκικές δυνάμεις “μπορούν να έρθουν ξαφνικά ένα βράδυ”. Φαίνεται να αυξάνει την παράνομη, αυταρχική συμπεριφορά του ενόψει των εκλογών της επόμενης χρονιάς», εκτίμησε ο γερουσιαστής.

Ωστόσο, ο Μενέντεζ υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένες ρητορικές απειλές αλλά για ένα μοτίβο παράνομων διεκδικήσεων που αμφισβητούν συστηματικά την κυριαρχία στην ελληνική επικράτεια. Οπως εξήγησε, αυτή η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας δεν περιορίζεται στις πρόσφατες απειλές που διατυπώθηκαν εναντίον της πρωτεύουσας μιας συμμαχικής νατοϊκής χώρας.

Σχετικά με την Κύπρο, ο Μενέντεζ υποστήριξε ότι ο Ερντογάν επιχειρεί να διαιρέσει ακόμα περαιτέρω το νησί μετά από 50 χρόνια παράνομης τουρκικής κατοχής. Στο πλαίσιο αυτό, ο γερουσιαστής υπενθύμισε ότι η Τουρκία επιχειρεί να προχωρήσει στο παράνομο άνοιγμα των Βαρωσίων και να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την στρατιωτική της παρουσία.

