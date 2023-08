Καλιφόρνια: Δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς – τρεις νεκροί

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από σύγκρουση δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν για την κατάσβεση πυρκαγιάς στη νότια Καλιφόρνια, στις 6 το απόγευμα της Κυριακής (4 π.μ. της Δευτέρας, ώρα Ελλάδας).

«Το πρώτο ελικόπτερο μπόρεσε να προσγειωθεί με ασφάλεια σε κοντινό σημείο. Δυστυχώς, το δεύτερο ελικόπτερο συνετρίβη και οι τρεις επιβαίνοντας σε αυτό σκοτώθηκαν», δήλωσε αξιωματούχος της πυροσβεστικής.

Τα δύο ελικόπτερα ήταν μεταξύ των έξι αεροσκαφών που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς Μπρόντγουεϊ, η οποία ξεκίνησε την Κυριακή.

Νεκροί είναι δύο αξιωματικοί της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ο πιλότος.

Νέο μέτωπο ξεκίνησε από τη συντριβή του ελικοπτέρου, ωστόσο ελέγχθηκε άμεσα, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

