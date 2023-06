Και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κατηγορεί τον Ρότζερ Γουότερς για «αντισημιτισμό»

Η αμερικανική κυβέρνηση προστέθηκε την Τρίτη στον μακρύ κατάλογο αυτών που κατηγορούν για «αντισημιτισμό» τον Ρότζερ Γουότερς, ο οποίος εμφανίστηκε σε συναυλία στο Βερολίνο με ενδυμασία που παρέπεμπε σε αξιωματικό των Ες Ες.

Η βερολινέζικη αστυνομία ανακοίνωσε την Παρασκευή πως διενεργεί έρευνα για «υποψίες υποκίνησης μίσους» έπειτα από προσφυγές αφού «ενδύματα που φορέθηκαν επί σκηνής» θα μπορούσε να θεωρηθεί πως «εξυμνούσαν ή δικαιολογούσαν το εθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς» ή θα μπορούσαν να προκαλέσουν «διατάραξη της δημόσιας τάξης».

Ο Γουότερς φόρεσε στη σκηνή του Βερολίνου μακρύ μαύρο παλτό με κόκκινο περιβραχιόνιο και σύμβολο που παραπέμπει στον αγκυλωτό σταυρό, ενώ κρατούσε ένα αυτόματο όπλο και περιστοιχιζόταν από άτομα που επίσης φορούσαν στρατιωτικές στολές σαν των Ναζί.

Μέσα ενημέρωσης επισήμαναν εξάλλου την προβολή, με κόκκινα γράμματα σε οθόνη κατά τη διάρκεια της συναυλίας του, των ονομάτων της Αννας Φρανκ και της Σιρίν Αμπού Ακλεχ, της αμερικανοπαλαιστίνιας δημοσιογράφου που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στη Γάζα, ενώ έκανε ρεπορτάζ για την εισβολή των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας σε προσφυγικό καταυλισμό.

Στη συναυλία επιδείχθηκαν «σύμβολα βαθιά προσβλητικά για τον εβραϊκό λαό» που «υποβαθμίζουν το ολοκαύτωμα», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανακοίνωσή του.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που ο εν λόγω καλλιτέχνης χρησιμοποιεί αντισημιτικά στοιχεία για να δυσφημίσει τους Εβραίους», πρόσθεσε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο 79χρονος Ρότζερ Γουότερς έχει ταχθεί τα τελευταία χρόνια υπέρ του μποϊκοτάζ ισραηλινών προϊόντων εν ονόματι της υπεράσπισης της παλαιστινιακής υπόθεσης, αλλά τα συνθήματά του κατά των Εβραίων έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις.

Ο τραγουδιστής και συνθέτης χαρακτηρίζει «κακόπιστες» τις επικρίσεις.

German fans who have no problem with Roger Waters putting on a virtual SS uniform get violently angry when seeing an Israeli flag.@rogerwaters incites antisemitic violence and gives moral support to today's Nazis. https://t.co/rLvzE4NwWm

— Elder of Ziyon 🇮🇱 (@elderofziyon) May 29, 2023