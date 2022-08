Καμπότζη: Το Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας της ASEAN υπέγραψε η Ελλάδα

Η Ελλάδα υπέγραψε το Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας της ASEAN, στο πλαίσιο της 55ης συνόδου της Ενωσης των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, καθιστώντας τη χώρα μας παρατηρητή του εν λόγω οργανισμού.

Το σχετικό αίτημα είχε υποβληθεί το 2020 από τον Νίκο Δένδια, ο οποίος παρέστη στη σύνοδο που έγινε στην Καμπότζη, αλλά η υπογραφή του καθυστέρησε λόγω εσωτερικών διαφωνιών εντός της ASEAN αναφορικά με το ζήτημα του επιπέδου συμμετοχής του εκπροσώπου του στρατιωτικού καθεστώτος της Μιανμάρ, σημειώνουν διπλωματικές πηγές.

Μαζί με την Ελλάδα, την εν λόγω συμφωνία υπέγραψαν η Δανία, η Ολλανδία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και το Ομάν.

Αναδεικνύοντας τη σημασία συμμετοχής της Ελλάδας στον εν λόγω οργανισμό, οι διπλωματικές πηγές υπογραμμίζουν ότι προσφέρει σειρά από οφέλη: «Καταρχάς, διανοίγονται προοπτικές συνεργασίας με σειρά χωρών με αρκετές από τις οποίες η Ελλάδα δεν είχε ποτέ στο παρελθόν επαφές σε υπουργικό επίπεδο. Οι χώρες που συμμετέχουν στην ASEAN, πέρα από την προσήλωση σε βασικές αρχές που ασπάζεται η Ελλάδα, προτάσσουν, επίσης, τον πλήρη σεβασμό στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS). Μέσω της συμμετοχής στην ASEAN, η Ελλάδα διευρύνει τους ορίζοντές της και ενισχύει το διεθνές της προφίλ υπό το φως της υποψηφιότητας στο Συμβούλιο Ασφαλείας (2025-26), στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (2028-2030) και την προεδρία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (2035). Η συμμετοχή στην ASEAN εντάσσεται στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλάδας σε περιφερειακούς οργανισμούς».

Σε αυτό το πλαίσιο, σημειώνεται ότι το 2021 η Ελλάδα προσχώρησε ως παρατηρητής στον Οργανισμό της Λουζοφωνίας, στον οποίο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Αγκόλα, η Βραζιλία, η Πορτογαλία και το Πράσινο Ακρωτήριο.

On behalf of the🇬🇷government, Ι signed together with representatives from #Denmark🇩🇰, the #Netherlands🇳🇱, #Oman🇴🇲, #Qatar🇶🇦 & #UAE🇦🇪 the Instrument of Accession to the Treaty of Amity & Cooperation in SE Asia-TAC, on the margins of 55th ASEAN FMs meeting in #Cambodia. pic.twitter.com/eMuoZalwsm

— Nikos Dendias (@NikosDendias) August 3, 2022