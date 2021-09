Ιταλία: Η Λέγκα στα δύο, ο Σαλβίνι ψαρεύει followers

Με ένα επικριτικό για τον Ματέο Σαλβίνι άρθρο τού ανταποκριτή τους στην ιταλική πρωτεύουσα, οι λονδρέζικοι Times προεξόφλησαν εμμέσως την ήττα της Λέγκας στις δημοτικές εκλογές που θα γίνουν το διήμερο 3 και 4 Οκτωβρίου σε κάποιες μεγάλες πόλεις, στη Ρώμη, στο Μιλάνο, στο Τορίνο, στη Νάπολη, και αλλού.

Το βρετανικό φύλλο δεν απέφυγε τη γενική επίκριση για την Ιταλία, αφού ο ανταποκριτής έγραψε και αυτό δημοσίευσε σχόλιό του αδιαχώριστο από το ρεπορτάζ του, ότι τάχα η Ιταλία, από πολιτικής απόψεως, δεν είναι παρά «παιδική χαρά» («school playground of Italian politics» είναι η προσβλητική έκφρασή του). Αν, βέβαια, γίνει σύγκριση με τη Βρετανία τού θρόνου, των Τόρις (ιδίως επί Τζόνσον) και των Εργατικών (από εποχής Μπλερ και δώθε), η Ιταλία θα αναδειχθεί σε Πνύκα του σύγχρονου κόσμου και το Νησί σε αμερικανικό… κάουντι (με μόνη διαφορά το απογευματινό τσάι στο Μπάκιγχαμ).

‘The League’s northern governors pay attention to local businesses who are keen to vaccinate their staff, a far cry from the vaccine-sceptics clamouring for attention on social media, where Salvini hunts for votes’https://t.co/GnJIekaKVP

— Tom Kington (@tomkington) September 23, 2021