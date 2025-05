Iσχυρός σεισμός στην Εύβοια – ιδιαίτερα αισθητός και στην Αθήνα

Iσχυρός σεισμός μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε 23 λεπτά μετά τις 3 το πρωί στην Εύβοια.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στην Αθήνα, κυρίως λόγω διάρκειας.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα ανατολικά βορειοανατολικά του Προκοπίου Ευβοίας, σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, με το εστιακό του βάθος στα 16,9 χλμ.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, το μέγεθος του σεισμού ήταν 4,9 Ρίχτερ, ενώ σύμφωνα με την αναθεώρηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, 4,5 Ρίχτερ.

#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 19 sec ago in #Greece. Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/ywZWNRRQSw

— EMSC (@LastQuake) May 19, 2025