Για το δίπολο που διαμορφώνεται στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα στον Αδωνι Γεωργιάδη, υπουργό Υγείας και αντιπρόεδρο του κόμματος, και στον Νίκο Δένδια, υπουργό Αμυνας, με αιχμές και άλλα, τα έχουμε γράψει (διαβάστε Βαβέλ, εδώ) –απλώς τώρα το λένε και δημοσίως: «αν θα μπορούσες να βάλεις δύο πολιτικά πρότυπα σε δύο παλάτζες θα έβαζες τον Νίκο Δένδια από τη μία, τον Άδωνι Γεωργιάδη από την άλλη», είπε ο κ. Γεωργιάδης σε διαδικτυακή του συνέντευξη.

Γενικά η κουβέντα του υπουργού Υγείας με τον δημοσιογράφο Γιώργο Παπαχρήστο για tanea.gr, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα –και πώς θα μπορούσε να μην είναι;

Ο κ. Γεωργιάδης είναι ένας πολιτικός που δεν έχει πρόβλημα να βάλει στην ίδια πρόταση τις λέξεις «τανκς στους δρόμους» και «μπλόκα των αγροτών», έστω και για να ακυρώσει ένα τέτοιο πράγμα.

Σε ερώτηση για το αν είναι υπέρ της ήπιας ή σκληρής αντιμετώπισης των αγροτών, ο κ. Γεωργιάδης είπε συγκεκριμένα: «Αν με ρωτάτε να στείλουμε τα τανκς να ανοίξουμε τους δρόμους, όχι δεν γίνεται. Και τα ΜΑΤ δεν μπορούν ανοίξουν τους δρόμους με τα τρακτέρ. Με ασπίδες θα ανοίγουν τα τρακτέρ; Εκεί ή θα στείλεις τα τανκς ή θα είναι κλειστοί οι δρόμοι. Εγώ με τα τανκς είμαι αντίθετος. Άρα δεν γίνεται. Θα επιβληθεί ο νόμος, δεν χρειάζεται το κράτος να ασκήσει βία. Πρόστιμο κάθε μέρα ό,τι προβλέπει ο νόμος. Καταλογισμός στην εφορία. Στο τέλος δεν θα υπάρξουν τρακτέρ θα τα έχει πάρει η εφορία από τα χρέη. Απλά και ωραία. Πολιτισμένα, παστρικά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Περισσότερο ενδιαφέρον, ωστόσο, τουλάχιστον σε επίπεδο μικροπολιτικής, είχαν τα όσα είπε ο κ. Γεωργιάδης για τον κ. Δένδια. Δεν είναι μόνο ότι μίλησε περί δύο πολιτικών προτύπων, είναι και ότι ο υπουργός Υγείας συνέχισε τον έμμεσο αλλά εμφανή σχολιασμό της τακτικής του υπουργού Αμυνας να μη ρίχνεται στη μάχη υπεράσπισης του κυβερνητικού έργου, αν η μάχη δεν αφορά το χαρτοφυλάκιό του.

Είπε συγκεκριμένα: «…Για να μην παρεξηγηθώ ο κ. Δένδιας έχει μια λογική απόλυτης θεσμικότητας: “Μιλάω μόνο για το δικό μου χαρτοφυλάκιο τίποτα άλλο”. Αυτή είναι γνώμη του. Εγώ έχω μία άποψη που λέει εγώ είμαι βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου, με έχουν ψηφίσει για να μιλάω, είναι δουλειά μου να μιλάω. Μιλάω για όλα όσα με ενδιαφέρουν και εργάζομαι για το υπουργείο Υγείας», εξήγησε, για να συμπληρώσει:

«Για να είμαι ειλικρινής, η δική του συμπεριφορά έχει καλύτερη απόδοση, έχει υψηλότερη δημοφιλία από μένα και μεγαλύτερη αποδοχή από πολλούς ανθρώπους. Δεν λέω ότι αυτό που κάνω εγώ είναι σωστό και αυτό που κάνει εκείνος λάθος. Έχουμε διαφορά χαρακτήρος».

Στην παρατήρηση ότι ο κ. Δένδιας έχει κατηγορηθεί και από τον ίδιο έμμεσα αλλά και από άλλα στελέχη ότι δεν υπερασπίζεται όσο θα έπρεπε την κυβερνητική γραμμή ο κ. Γεωργιάδης απάντησε: «Εγώ δεν χρειάζομαι υπερασπίσεως από κανέναν, άρα δεν έχω τέτοιο παράπονο. Επαναλαμβάνω, όλοι οι πολιτικοί κρινόμαστε. Δεν θέλω να πω ότι συμβαίνει, γιατί ο άνθρωπος έχει επιλέξει μια διαφορετικού τύπου πολιτική συμπεριφορά (…) Έχει το κοινό του (…) Και εντός και εκτός (της ΝΔ). Δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να έχουν το ίδιο στυλ. Εγώ δεν τους λέω ότι όλοι πρέπει ίδιο στυλ…

»Θα ήταν άδικο να το επικεντρώναμε σε ένα πρόσωπο. Δηλαδή θα ήταν σαν να λέγατε όταν υπάρχει μια κρίση, κρύβεται ο συγκεκριμένος. Αυτό δεν είναι αλήθεια», είπε, αλλά για να προσθέσει με νόημα:

«Στις δύσκολες στιγμές, η αλήθεια είναι ότι είμαστε λίγοι αυτοί που βγαίνουμε».

[απολαύστε υπεύθυνα]