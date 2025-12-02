Από τη στιγμή που επισημοποίησε την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup, την περασμένη Παρασκευή, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έχει ξεκινήσει μια άτυπη προεκλογική εκστρατεία, πραγματοποιώντας διεθνείς επαφές που μπορούν να τον οδηγήσουν στην περίοπτη θέση.

Τη Δευτέρα, λοιπόν, ο κ. Πιερρακάκης βρέθηκε στο Δουβλίνο, όπου μίλησε για τις αρετές, τις αντοχές και το υπόδειγμα της ελληνικής οικονομίας σε έναν κόσμο που αλλάζει (εδώ) και είχε μια σειρά συναντήσεων, με κυριότερες αυτές με τον αντιπρόεδρο της ιρλανδικής κυβέρνησης και νέο υπουργό Οικονομικών Σάιμον Χάρις και με τον διοικητή της Τράπεζας της Ιρλανδίας Γκάμπριελ Μαχλούφ.

Για τις συναντήσεις του, ο κ. Πιερρακάκης μας ενημέρωσε αναλυτικά με αναρτήσεις του στο Instagram, όμως ένα story που ανέβασε για το τετ α τετ του με τον διοικητή της Τράπεζας της Ιρλανδίας, ξεχώρισε. Σε αυτό ο «τσάρος» της Οικονομίας αποκάλυψε ότι φρόντισε να μη συναντήσει τον σημαντικό αυτό παράγοντα της ιρλανδικής οικονομίας με άδεια χέρια: του έκανε ένα δώρο –και τι δώρο!– μια φανέλα του… Πανιωνίου.

Τι κι αν ο Πανιώνιος βολοδέρνει στη β’ κατηγορία του ποδοσφαίρου και στο μπάσκετ ίσα που καταφέρνει να κάνει καμιά νίκη, η ομάδα της Νέας Σμύρνης είναι πάντα στην καρδιά του. Ο Γκάμπριελ Μαχλούφ μιλάει άπταιστα ελληνικά και είναι Πανιωνάρα. Γιατί;

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ιρλανδίας γεννήθηκε στο Κάιρο το 1960. Ο πατέρας του ήταν Βρετανός με καταγωγή από την Κύπρο και η μητέρα του Ελληνοαρμένισσα. Πέρασε τα πρώτα του χρόνια ταξιδεύοντας, καθώς ο πατέρας του έκανε καριέρα ως αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών.

Στο σπίτι των Μαχλούφ η ομιλούσα γλώσσα ήταν τα ελληνικά. Η μητέρα του γεννήθηκε στην Αθήνα και τα τελευταία χρόνια της ζωής της τα πέρασε στο σπίτι τους στη Νέα Σμύρνη. Ο Γκαβριέλ Μαχλούφ την επισκεπτόταν συχνά και μάλιστα την περίοδο των συνεχόμενων lockdowns λόγω του Covid-19 έμεινε για αρκετούς μήνες στην πόλη. Τον Φεβρουάριο του 2022 ο Μαχλούφ έλαβε την ελληνική ιθαγένεια και πολιτογραφήθηκε δημότης Νέας Σμύρνης, ενώ έχει δηλώσει ανοιχτά φίλαθλος του Πανιωνίου. Τι άλλο θα ήταν δηλαδή;