Ο Πιερρακάκης δώρισε στον κεντρικό τραπεζίτη της Ιρλανδίας μια φανέλα του Πανιωνίου
Από τη στιγμή που επισημοποίησε την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup, την περασμένη Παρασκευή, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έχει ξεκινήσει μια άτυπη προεκλογική εκστρατεία, πραγματοποιώντας διεθνείς επαφές που μπορούν να τον οδηγήσουν στην περίοπτη θέση.
Τη Δευτέρα, λοιπόν, ο κ. Πιερρακάκης βρέθηκε στο Δουβλίνο, όπου μίλησε για τις αρετές, τις αντοχές και το υπόδειγμα της ελληνικής οικονομίας σε έναν κόσμο που αλλάζει (εδώ) και είχε μια σειρά συναντήσεων, με κυριότερες αυτές με τον αντιπρόεδρο της ιρλανδικής κυβέρνησης και νέο υπουργό Οικονομικών Σάιμον Χάρις και με τον διοικητή της Τράπεζας της Ιρλανδίας Γκάμπριελ Μαχλούφ.Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Για τις συναντήσεις του, ο κ. Πιερρακάκης μας ενημέρωσε αναλυτικά με αναρτήσεις του στο Instagram, όμως ένα story που ανέβασε για το τετ α τετ του με τον διοικητή της Τράπεζας της Ιρλανδίας, ξεχώρισε. Σε αυτό ο «τσάρος» της Οικονομίας αποκάλυψε ότι φρόντισε να μη συναντήσει τον σημαντικό αυτό παράγοντα της ιρλανδικής οικονομίας με άδεια χέρια: του έκανε ένα δώρο –και τι δώρο!– μια φανέλα του… Πανιωνίου.
Τι κι αν ο Πανιώνιος βολοδέρνει στη β’ κατηγορία του ποδοσφαίρου και στο μπάσκετ ίσα που καταφέρνει να κάνει καμιά νίκη, η ομάδα της Νέας Σμύρνης είναι πάντα στην καρδιά του. Ο Γκάμπριελ Μαχλούφ μιλάει άπταιστα ελληνικά και είναι Πανιωνάρα. Γιατί;
Ο διοικητής της Τράπεζας της Ιρλανδίας γεννήθηκε στο Κάιρο το 1960. Ο πατέρας του ήταν Βρετανός με καταγωγή από την Κύπρο και η μητέρα του Ελληνοαρμένισσα. Πέρασε τα πρώτα του χρόνια ταξιδεύοντας, καθώς ο πατέρας του έκανε καριέρα ως αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών.
Στο σπίτι των Μαχλούφ η ομιλούσα γλώσσα ήταν τα ελληνικά. Η μητέρα του γεννήθηκε στην Αθήνα και τα τελευταία χρόνια της ζωής της τα πέρασε στο σπίτι τους στη Νέα Σμύρνη. Ο Γκαβριέλ Μαχλούφ την επισκεπτόταν συχνά και μάλιστα την περίοδο των συνεχόμενων lockdowns λόγω του Covid-19 έμεινε για αρκετούς μήνες στην πόλη. Τον Φεβρουάριο του 2022 ο Μαχλούφ έλαβε την ελληνική ιθαγένεια και πολιτογραφήθηκε δημότης Νέας Σμύρνης, ενώ έχει δηλώσει ανοιχτά φίλαθλος του Πανιωνίου. Τι άλλο θα ήταν δηλαδή;
Ο Λαφαζάνης λέει ότι θα μπορούσε να είναι πρωθυπουργός της Ελλάδας
H αντίστιξη δεν θα μπορούσε να είναι πιο έντονη βέβαια. Την ώρα που ο Κυριάκος Πιερρακάκης συζητούσε με διεθνείς παράγοντες την υποψηφιότητά για την προεδρία του Eurogroup, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, πρόεδρος τώρα του ΔΗΚΕΑ (Δημοκρατικό Κίνημα Εθνικής Απελευθέρωσης) και ο άνθρωπος τον οποίο, πριν από μόλις 10 χρόνια ο κατά τους αθεράπευτους υμνητές του μετριοπαθής Αλέξης Τσίπρας, τον είχε να λύνει και να δένει στην ελληνική κυβέρνηση, ως υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, εμφανιζόταν στην τηλεόραση και έλεγε ότι θα μπορούσε να είναι αυτός ο Πρωθυπουργός της χώρας.
Ο κ. Λαφαζάνης εμφανίστηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Action24, στην εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές» (Ελένη Καλογεροπούλου, Γιώργος Πιέρρος, Δημήτρης Τάκης) και μας θύμισε από τι έχουμε γλιτώσει έχοντας διώξει τον ΣΥΡΙΖΑ και τους συν αυτώ.
Φυσικά, αφορμή για τη νέα αυτή τηλεοπτική εμφάνιση του κ. Λαφαζάνη ήταν η κυκλοφορία του βιβλίου «Ιθάκη» στο οποίο ο κ. Τσίπρας τον περιγράφει ως έναν εκτός πραγματικότητας τύπο –τον οποίο βέβαια ο κ. Τσίπρας και είχε επιλέξει για κορυφαίο υπουργό του και τον στήριζε δημοσίως σε ό,τι έλεγε.
Ετσι, ο κ. Λαφαζάνης άρχισε να λέει διάφορα για τον κ. Τσίπρα, όπως ότι έκανε «πολιτική αλητεία» με το δημοψήφισμα και τον τρόπο που επέβαλε ένα τρίτο μνημόνιο και επεσήμανε την ανάγκη ανανέωσης του πολιτικού συστήματος και την είσοδο νέων προσώπων.
Ο ίδιος βέβαια είναι στα 74 του, αλλά δεν πειράζει· είναι νέος στην καρδιά, που κι αυτή βέβαια είναι με τη Ρωσία. Ο κ. Λαφαζάνης χαρακτήρισε «γελοιότητα» τα όσα περιγράφει ο κ. Τσίπρας στο βιβλίο του, κατηγορώντας τον ότι «μπερδεύει τη νέα Ρωσία με την παλιά Σοβιετική Ένωση». Είπε επίσης για τις επαφές του με τους Ντμίτρι Μεντβέντεφ και Βλαντίμιρ Πούτιν και αποκάλυψε ότι είναι «καταζητούμενος στην Ουκρανία».
Αλλά το καλύτερο το είπε όταν εξήγησε γιατί ο κ. Τσίπρας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι το πολιτικό σκηνικό υπερβαίνει το δίπολο των δύο ηγετών. Μίλησε για ανάγκη να υπάρξουν φρέσκες δυνάμεις και άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε και ο ίδιος να διεκδικήσει τον πρωθυπουργικό θώκο.
«Δεν είναι δίλημμα το Μητσοτάκης ή Τσίπρας, η άλλη λύση είμαι εγώ. Γιατί όχι;» όπως χαρακτηριστικά δήλωσε.
[απολαύστε υπεύθυνα]
