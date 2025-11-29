Κι αν γίνει ο Πιερρακάκης πρόεδρος του Eurogroup;

Από το βράδυ της Παρασκευής μιλάμε πια με πραγματικά δεδομένα. Ο υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκος Πιερρακάκης, είναι και επίσημα υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup, του ισχυρότατου συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης που πριν από 10 χρόνια, στις 11 Ιουλίου 2015, συζήτησε κανονικότατα το σχέδιο Σόιμπλε για το Grexit. Ο συμβολισμός και μόνο της υποψηφιότητας είναι προφανής και ισχυρός για την ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας μας, που στηρίχθηκε στα πλεονάσματα, στη μείωση του χρέους και στις μεταρρυθμίσεις.

Ο κ. Πιερρακάκης υπέβαλε επίσημα υποψηφιότητα την Παρασκευή (28.11), ημέρα λήξης της προθεσμίας, προφανώς επειδή ο ίδιος και η κυβέρνηση γνωρίζουν, μέσα από μια σειρά παρασκηνιακών επαφών τις τελευταίες μέρες και εβδομάδες, ότι συγκεντρώνει πιθανότητες.

Το ίδιο λένε και σειρά διεθνών ΜΜΕ (Financial Times, Bloomberg, Politico), τα οποία πάντως παρουσιάζουν ως ισχυρότερο υποψήφιο (αλλά όχι βέβαιο νικητή) τον βέλγο αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Προϋπολογισμού, Βίνσεντ φαν Πέτεγκεμ. Το βασικό μειονέκτημά του είναι η αρνητική στάση του Βελγίου ως προς τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση δανείου προς την Ουκρανία.

Σύντομα, πάντως, θα ξέρουμε. Ο πρόεδρος του Eurogroup εκλέγεται με απλή πλειοψηφία μεταξύ των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης. Ψηφίζουν 20 υπουργοί, καθώς η ευρωζώνη αριθμεί 20 κράτη-μέλη (από τα 27 της ΕΕ). Η ψηφοφορία θα γίνει στις 11 Δεκεμβρίου και ο νέος πρόεδρος αναλαμβάνει επίσημα τα καθήκοντά του στις 12 Δεκεμβρίου, για θητεία δυόμισι ετών.

Οι μέσα ισορροπίες

Μετά από αυτές τις εξελίξεις, πολιτικοί παρατηρητές ζυγίζουν ήδη το τι θα σημαίνει η πιθανή εκλογή του κ. Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup για τις εγχώριες ισορροπίες – πέρα, δηλαδή, από την προφανή επιτυχία για τη χώρα, που θα ισοδυναμεί με «ολική επαναφορά» και μείζονα επιβράβευση μετά τη δεκαετία των μνημονίων.

Κάποιες από τις εκτιμήσεις και τις εντός συνόρων διαστάσεις του πράγματος έχουν ενδιαφέρον.

Ας αρχίσουμε από τα προφανή δεδομένα. Εφόσον η θητεία του προέδρου του Eurogroup είναι δυόμισι χρόνια, η θητεία του κ. Πιερρακάκη, αν εκλεγεί, θα μπορεί τυπικά να διαρκέσει έως τον Ιούνιο του 2028.

Πάντα με βάση το σενάριο ότι κερδίζει τη θέση, αυτό σημαίνει ότι θα παραμένει υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας και προφανώς, αμετακίνητος σε επόμενους ανασχηματισμούς. Παράλληλα, τα όρια της θητείας των δυόμισι ετών του προέδρου του Eurogroup (EG) θα ξεπεράσουν τη θητεία της παρούσας κυβέρνησης, που ολοκληρώνεται με τις επόμενες εθνικές εκλογές και οι οποίες, όπως έχει πει ο κ. Μητσοτάκης, θα γίνουν την άνοιξη του 2027.

Μια γραμμή σκέψης λέει πως αν γίνει πρόεδρος του EG ο κ. Πιερρακάκης, αυτό θα βοηθήσει τον κ. Μητσοτάκη και ευρύτερα τη ΝΔ να παίξει ακόμη πιο έντονα το χαρτί της σταθερότητας στις επόμενες εθνικές κάλπες, συνδέοντας το όλο ζήτημα και με την έναρξη της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ στο β’ εξάμηνο του 2027.

Σε ό,τι αφορά το εσωτερικό της ΝΔ και τα σενάρια διαδοχής που πάντα επωάζονται σε ένα κόμμα εξουσίας, ιδίως στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης, το σκηνικό είναι πιο σύνθετο. Ο κ. Πιερρακάκης, αν γίνει πρόεδρος του EG, θα ενισχύσει κατά πολύ το πολιτικό του κεφάλαιο και το θεσμικό του κύρος, ενώ κάποιοι υποστηρίζουν ότι θα προστεθεί πιο δυναμικά στο δίδυμο Δένδια – Χατζηδάκη, που θεωρούνται οι επικρατέστεροι δελφίνοι, όταν έρθει η ώρα της διαδοχής του κ. Μητσοτάκη – ο οποίος έχει, πάντως, ξεκαθαρίσει ότι θα διεκδικήσει μια τρίτη θητεία το 2027 ως αρχηγός της ΝΔ και υποψήφιος Πρωθυπουργός.

Παράλληλα, δεν είναι λίγοι όσοι θα έβλεπαν επιφυλακτικά την εκτόξευση του κ. Πιερρακάκη. Ορισμένοι εντός ΝΔ επισημαίνουν λ.χ. ότι ο κ. Πιερρακάκης βρίσκεται στο ΥΠΟΙΚ μόλις οκτώμισι μήνες και ότι βρέθηκε εκεί μετά από καραμπόλα στον ανασχηματισμό του Μαρτίου. Τότε, αρχικά του προτάθηκαν τα τρένα (υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών), εκείνος αρνήθηκε, ο κ. Μητσοτάκης αντέδρασε οργισμένα στη συνάντησή τους, και μια-δυο μέρες μετά, λόγω της μετακίνησης Χατζηδάκη στην Ηρώδου Αττικού, ο κ. Πιερρακάκης πήγε στη θέση του κ. Χατζηδάκη στο υπουργείο Οικονομικών.

Είναι γεγονός ότι τυχόν εκλογή του θα είναι μια επιβράβευση και για τη δουλειά των προκατόχων του, και φυσικά του κ. Μητσοτάκη, ωστόσο τα πετυχημένα δείγματα γραφής, όπως το eGov, και η δυνατότητα να σταθεί σε διεθνές περιβάλλον μέσα σε λίγους μήνες, πιστώνονται, φυσικά, στον ίδιο.

Ολα αυτά εξηγούν, από την άλλη, και γιατί πολλά μάτια στο εσωτερικό –πιο συγκεκριμένα, στο εσωτερικό του πολιτικού συστήματος και ειδικότερα της ΝΔ– θα είναι στραμμένα στην εκλογή της 11ης Δεκεμβρίου. Γιατί το αποτέλεσμα μπορεί να επηρεάσει και το… «ελληνικό πρωτάθλημα», εντός και εκτός ΝΔ.

