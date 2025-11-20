Μία ακόμα κρίση για τον Αλέξη Τσίπρα, συγγραφέα, πρώην πρόεδρο και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε από τον τηλεοπτικό αέρα ο Αδωνις Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ, ο οποίος επειδή σε αυτό το θέμα δεν δείχνει κάποια αυτοσυγκράτηση –όχι ότι δείχνει αλλού, αλλά λέμε– και χαρίζει ατάκες, όλο τον ρωτάνε και εκείνος απαντάει.

Ο κ. Γεωργιάδης, λοιπόν, έδωσε συνέντευξη το πρωί της Πέμπτης στο Open, στην εκπομπή «10 παντού», και ρωτήθηκε από τους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου, για το βιβλίο «Ιθάκη» by Alexis Tsipras, το οποίο ως γνωστόν θα κυκλοφορήσει την προσεχή Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου.

Και όντως χάρισε στην εκπομπή μια καλή ατάκα ώστε να γίνει viral. Ο κ. Γεωργιάδης έκρινε, με βάση τα όσα έχουν διαρρεύσει ότι γράφει το βιβλίο, πως «τέτοιος παπάτζας και παραμυθάς δεν έχει υπάρξει ξανά στην Ελλάδα. Δεν έχει λίγη τσίπα πάνω του; Δεν ντρέπεται λίγο;», διερωτήθηκε.

Και συμπλήρωσε: «Θέλω να σας μιλήσω πολύ “έξω καρδιά”. Το παραδέχομαι. Τέτοιος παπάτζας, δεν έχει ξαναγεννηθεί στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, τέτοιος παραμυθάς για να το πω λαϊκά».

Ωστόσο, ο υπουργός Υγείας, ο οποίος έχει παρελθόν ως πωλητής βιβλίων, απέδωσε τα εύσημα στον κ. Τσίπρα για τον εντατικό τρόπο με τον οποίο προωθεί το βιβλίο του. «Ειλικρινά, στις εκδόσεις Γεωργιάδη για πωλητή βιβλίων τον προσλαμβάνω, είναι φανταστικός», είπε.

