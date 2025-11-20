-
Γεωργιάδης για Τσίπρα: «Τέτοιος παπάτζας δεν έχει υπάρξει ξανά στην Ελλάδα»
Μία ακόμα κρίση για τον Αλέξη Τσίπρα, συγγραφέα, πρώην πρόεδρο και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε από τον τηλεοπτικό αέρα ο Αδωνις Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ, ο οποίος επειδή σε αυτό το θέμα δεν δείχνει κάποια αυτοσυγκράτηση –όχι ότι δείχνει αλλού, αλλά λέμε– και χαρίζει ατάκες, όλο τον ρωτάνε και εκείνος απαντάει.
Ο κ. Γεωργιάδης, λοιπόν, έδωσε συνέντευξη το πρωί της Πέμπτης στο Open, στην εκπομπή «10 παντού», και ρωτήθηκε από τους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου, για το βιβλίο «Ιθάκη» by Alexis Tsipras, το οποίο ως γνωστόν θα κυκλοφορήσει την προσεχή Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου.
Και όντως χάρισε στην εκπομπή μια καλή ατάκα ώστε να γίνει viral. Ο κ. Γεωργιάδης έκρινε, με βάση τα όσα έχουν διαρρεύσει ότι γράφει το βιβλίο, πως «τέτοιος παπάτζας και παραμυθάς δεν έχει υπάρξει ξανά στην Ελλάδα. Δεν έχει λίγη τσίπα πάνω του; Δεν ντρέπεται λίγο;», διερωτήθηκε.
Και συμπλήρωσε: «Θέλω να σας μιλήσω πολύ “έξω καρδιά”. Το παραδέχομαι. Τέτοιος παπάτζας, δεν έχει ξαναγεννηθεί στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, τέτοιος παραμυθάς για να το πω λαϊκά».
Ωστόσο, ο υπουργός Υγείας, ο οποίος έχει παρελθόν ως πωλητής βιβλίων, απέδωσε τα εύσημα στον κ. Τσίπρα για τον εντατικό τρόπο με τον οποίο προωθεί το βιβλίο του. «Ειλικρινά, στις εκδόσεις Γεωργιάδη για πωλητή βιβλίων τον προσλαμβάνω, είναι φανταστικός», είπε.
[απολαύστε υπεύθυνα]
-
Ο «Χασάπης» δήλωσε οπαδός του Ανδρέα Παπανδρέου - πώς εξήγησε ότι το 2019 κατέβηκε υποψήφιος με τη ΝΔ
Για τα όσα έγιναν στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη, του αγροτοσυνδικαλιστή που έχει γίνει ευρύτερα γνωστός με το nom de guerre «Φραπές», να μην πάει να καταθέσει επικαλούμενος το δικαίωμα στη σιωπή, τα διαβάσατε αλλού στο Protagon. Εδώ θα ασχοληθούμε με μια άλλη φιγούρα της υπόθεσης, τον Ανδρέα Στρατάκη, γνωστότερο ως «Χασάπη».
Ο οποίος όχι μόνο πήγε να καταθέσει αλλά μίλησε για το πολιτικό του παρελθόν. Χωρίς αυτό να αποτελεί έκπληξη είπε ότι στα 80s και επί Ανδρέα Παπανδρέου ήταν ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι έκπληξη διότι εκείνη την εποχή στην Κρήτη αν πετούσες πέτρα πασόκο θα πετύχαινες. Ο ίδιος εξάλλου σημείωσε πως κατ’ αυτόν με το φευγιό του Ανδρέα τελείωσε το ΠΑΣΟΚ.
Τη σχετική ερώτηση στον μάρτυρα έκανε ο Μακάριος Λαζαρίδης, εισηγητής της ΝΔ, η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να καταδείξει τη διαχρονικότητα του προβλήματος, ακόμα και αναζητώντας το μακρινό πολιτικό παρελθόν των εμπλεκομένων. Τον ρώτησε, λοιπόν, τον «Χασάπη», εάν ήταν υποστηρικτής του ΠΑΣΟΚ. «Ναι κ. Λαζαρίδη. Ήμουν μέλος του ΠΑΣΟΚ. Ήμουν με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Να μην κρυβόμαστε. Εγώ και η οικογένειά μου από τότε που γεννηθήκαμε ψηφίζαμε ΠΑΣΟΚ. Πέθανε ο Ανδρέας, πέθανε και το ΠΑΣΟΚ για εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Στρατάκης, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανδαιμόνιο εντός της αίθουσας.
«Και μετά πώς κατεβήκατε με τη Νέα Δημοκρατία;» ρώτησε ο κ. Λαζαρίδης. «Ναι, το 2019 κατέβηκα με τη Νέα Δημοκρατία. Ζούσαμε μια απερίγραπτη κατάσταση ο αγροτικός κόσμος με την τότε κυβέρνηση. Αποφάσισα να στηρίξω τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Πλέον δεν είμαι τίποτα. Είμαι πολιτικά άστεγος», είπε.
Για τους λάτρεις της στατιστικής, στις εκλογές του Ιουλίου 2019 ο κ. Στρατάκης ήταν υποψήφιος βουλευτής με τη ΝΔ στον νομό Ηρακλείου. Πήρε 4.988 σταυρούς και κατετάγη ένατος στο «γαλάζιο» ψηφοδέλτιο, το οποίο δεν πήγε και τόσο καλά: με 30,15% η ΝΔ στο Ηράκλειο εξέλεξε το 2019 μόνο δύο βουλευτές, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πρωτεύσει με 43,22% και τρεις έδρες.
-
-